Le Festival International du Film Panafricain s’est ouvert mercredi 19 avril 2018, salle Marianne dans la mairie de Cannes. C’est sur fond de l’inoxydable « I feel good » de James Brown que réalisateurs et public ont attendu le verdict du jury dans l’espace Miramar, dimanche 22 avril, date de clôture. A noter que pour les projections, le Théâtre Alexandre III à moins d’un km à vol d’oiseau a fonctionné en binôme avec l’espace Miramar.

Dynamique du Festival

Avant de décliner la liste des gagnants, on ne peut ne pas dire, en guise de prologue, que le « festival de Basile » (pour reprendre le mot de la présidente du jury) est un véritable cahier des charges où chacun, main invisible, met la main à la pâte. C’est ce qui lui donne une dimension magique anarchique (au sens saint-simonien) sympathique et bon enfant que doivent lui envier pairs et compères.

Le postulat « Nous ne recevons aucune subvention » asséné régulièrement par Basile demeure, paradoxalement, un atout dans le système d’organisation de « son » festival puisqu’il s’agit d’une marque d’indépendance. Du reste, malgré précisément les charges de l’organisation, l’autofinancement apporte son « feel good » à toute l’équipe de bénévoles, un bon ressenti qui se voit particulièrement sur le visage du « fondateur » Basile, omniprésent : au four, au moulin, au grenier, et à la cave sans savoir où il trouve toute cette énergie. Dans le « Ja love » sans doute.

« Aligato Basile » (merci en japonais), dirait Kayo Fujino, membre du jury, dont la prestation musicale a transporté le public vers l’orient extrême. Coup de chapeau également à l’artiste camerounais Prince Kestamg présent samedi 21 avril au gala de soutien.

Et dire que le Festival Internationale du Film Panafricain a failli avoir sa visibilité pâtir de la présence sur la Croisette d’un évènement publicitaire, au même moment, portant sur une marque de boisson palpitante (Red Bull pour ne pas la citer). « Je travaille à Cannes, je n’ai même pas su qu’il y avait cet évènement » regrette Carl de Nice.

15ème édition

Les films ayant recueilli la majorité des voix du jury ont été plébiscités en l’absence regrettable de nombre de lauréats. Pour cette 15ème édition, c’est la Congolaise Claudia Haïdara Yoka, qui a présidé le Jury.

Question pour un champion : comment peut-on être à la tête d’un jury quand on vient d’un pays, le Congo, où les salles de cinéma n’existent pas ? Présent au gala de soutien à l’Hôtel Carlton, ce n’est pas Julien Lepers que la fille de l’ancien ministre Emmanuel Yoka considère comme un ami qui boudera cette question administrative. Passons.



Indiscutablement Basile Ngangue Ebelle a un penchant pour le Congo-Brazzaville. Deux compatriotes de Mme Yoka assumèrent déjà cette fonction par le passé. La regrettée Laurentine Milebo (2012) et Marcelle Ayessa (2014), fille de Firmin Ayessa, vice-Premier Ministre du Congo. A cette remarquable présence congolaise, signalons également la participation, cette année, de Mireille Opa représentante du ministère de la culture congolaise.

Pénible choix

L’évènement a, comme prévu, donné lieu à un choix pascalien au moment de départager la quarantaine de concurrents. Cette gamme de concurrents relève d’une dialectique Sud-Sud en rupture avec la coopération classique Nord-Sud. A propos de la sélection, Claudia Haïdara Yoka, dans un bel éditorial, parle d’éclectisme : « ...il nous est donné de constater que notre cinéma échappe aujourd’hui à ce cachet communautariste et s’appose sur tous les continents suscitant des coopérations ...des résultats époustouflants...des coproductions aux allures dichotomiques, et pourtant il n’en est rien ! ». Cet hétérogénéité a d’ailleurs étonné Gerard Teobald, jury et enseignant.

Sans surprise, la présidente Haïdara-Yoka , elle-même réalisatrice, a avoué, sans langue de bois, que face à un panel « riche et éclectique, c’est toujours difficile de trancher ».

Les prix

Le prix du meilleur long métrage fiction a été remporté par la Guadeloupéenne Caroline Jules pour son film « Tourments d’amour »

Les autres films ayant reçu le Dikalo Awards :

Prix du documentaire « Somebody clape for me » de Luciana Farah (Ouganda)

Meilleur court métrage « Proclamation ponctuation » Servina G Kidane (USA)

Meilleur interprétation féminine « Angélica » Manisol Gomes (Puerto Rico)

Meilleur interprétation masculine "Hakkunde" Asurf Oluseyi (Nigeria)

Leila El Amine Demnati, (Le grand petit Miloudi, Une Echappée d’Antan ) (Maroc)

Le prix « Nord-Sud Développement » a été décerné au réalisateur du documentaire « Les derniers animaux » de l’américain Kate Brooks.

Panafricain intégral, Eitel Basile Ngangue Ebelle a exprimé une métaphysique de la survie de l’homme sur la terre quand la population Pygmée est menacée de disparaître avec la déforestation. « J’y ai vécu, je finirai peut-être ma vie chez les Pygmées » a prévu ce chef du village le Suquet (le vieux Cannes) d’origine Bantoue.

Débats

Tout Festival reste une problématique de la satisfaction et de la déception. Quels sont les critères de consécration ? Discutant avec l’épouse de Patrick Kabeya, coscénariste du film « Congo, la tragédie politique » en compétition dans la catégorie documentaire, la canadienne d’origine congolaise a déploré l’absence de pédagogie des jurys. Les candidats non primés (ce qui est le cas des Kabeya) repartent sans qu’il ne leur soit expliqué les raisons de la disqualification. « Ça pourrait aider à faire mieux à l’avenir ». La légitimité de cette critique sur les critiques des films est d’autant plus fondée que c’est la première occasion du couple de concourir à un festival. Comprendre les raisons du jury est une didactique. « Nous n’avons pas fait une école du cinéma. Autodidactes et professionnels croisent le fer dans le même champ » remarque la jeune cinéaste. « Mais d’avoir été sélectionnés pour Cannes, c’est déjà une victoire » ajoute-elle. La méthode ? « Nous avons rassemblé des archives de la colonisation à la période Mobutu ». La période Kabila attend d’être croquée dans la 2ème partie. La structure du film sur l’histoire politique de l’ancien Congo-Belge est une articulation de commentaires particulièrement écrits par elle. Le montage a incombé à Patrick, un chevronné de la programmation informatique. Le cinéma asexué, dénué de misogynie est en voie de concrétisation en Afrique. On en est fort aise.



Chauvinisme ou empathie, on ne sait, nous avons eu un autre coup de cœur pour King Pierre Ngulungu en compétition avec « Sélection naturelle » (France RDC) dans la catégorie court-métrage. King n’a pas reçu de Dikalo. Certes sa performance ne dépasse guère 3 minutes.

Enfin, question épistémologique signalons la dichotomie aîné/cadet souvent projetée dans les débats par Don Pedro, membre du jury (il réalisa un long métrage sur le musicien congolais Rido Bayonne). « Je suis un homme du 20ème siècle » se plaît à dire le cinéaste angolais, un habitué de Cannes. La fonction aîné/cadet symbolise , aussi une transmission du témoin. Autre question pour un champion : entre le cinéma des Sembene Ousmane, Ouédraogo, Sébastien Kamba et celui d’aujourd’hui, la transition s’est-elle bien faite ? Gérard Téobald, « ami de trente ans » de Don Pedro, critique, écrivain, a trouvé « curieux » le cinéma actuel, notamment l’échantillon présenté à Cannes cette année. Un profond sentiment de perplexité se lisant dans son regard accompagne son jugement à la terrasse du Carlton, regardant, au loin, la mer.

Art, Littérature et Cinéma

Un marché de l’art jouxte le Festival panafricain. Cette année, deux Congolaises de Brazzaville, Virginie Mouanda Kibinde et Edith Edzoualiko (Elégance exotique) ont constitué une avant-garde estampillée « ambassadrices de la créativité artistique » La première (Virginie) sévit dans l’édition, la seconde (Edith) dans la conception artisanale.

Virginie Mouanda a opéré une révolution culturelle intérieure ; romancière à compte d’auteur, la congolo-cabindaise a basculé dans l’édition professionnelle à part entière. Auteure de plusieurs titres, entre autres, « Mémoire d’une colline », sa maison d’édition : Wawa Edition attire de plus en plus d’autres auteurs.

La Sénégalaise Aïssatou de Cannes, semble le miroir des Epitomés de Senghor. Son écriture donne une envie de consommer. On l’imagine réaliste et poétique.

Edith Edzoualiko propose dans son champ : penseurs, bustes, figurines sculptées dans le bois et dans la pierre. Edith chausse également avec des sandales en cuir avec du matériau recyclé (pneus ).

Nous y reviendrons.

Le Festival panafricain ne fait aucun mystère de sa tendance bio. Marie-Odile Boua (Lille-Côte d’Ivoire) répond à ce projet de société avec la culture du beurre de karité dans le cadre du « développement international », en relation avec les femmes du Burkina-Faso. Ce produit africain est une panacée. Les fèves de cacao feront la vedette du Festival l’an prochain.

Momar Gaye a apporté son souffle d’Afrique. Le film africain, depuis les Sembene Ousmane repose sur le conte, un objet culturel dans lequel Momar Gaye déploie ses performances.

Mama Bijou (France-Mali), figure emblématique du Festival, vous tient en laisse avec ses colliers, ses chapeaux, ses bijoux issus de l’infrastructure artisanale (on imagine) Bambara de Ségou.

Après ça, on pense déjà à la 16ème édition en 2019. Au fait, y aua-t-il des films congolais de Brazzaville ?

Simon Mavoula





