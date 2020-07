Du 13 novembre au 6 décembre 2020 au Musée de l’Homme, Paris.

Jean Rouch, qui a créé ce Festival, disait qu’il est « Une fenêtre ouverte sur un monde non pas figé mais animé par la magie du cinéma ».

C’est, toujours, dans cet état d’esprit que chaque année le Festival propose des films documentaires mettant en lumière différentes manières qu’ont les hommes d’habiter le monde. Tous ont une narration engagée et singulière portée par le regard humaniste et averti des réalisateurs, et qui poussent à la réflexion, l’échange et au questionnement. Le Festival est un lieu de rencontre entre le public, les cinéastes et les chercheurs. Il est ouvert à tous et gratuit. L’édition de cette année est parrainée par l’anthropologue Philippe Descola, dont les travaux sur les rapports entre humains et non-humains sont mondialement reconnus pour ses apports aux sciences humaines et à la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps.



Après sept mois mouvementés par les grèves et par les incertitudes liées à la pandémie de la covid-19, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Festival se déroulera du 13 novembre au 6 décembre. Ce sera l’occasion de partager des moments cinématographiques et anthropologiques dans les salles obscures quelques mois après leur réouverture.

Vingt-cinq films sont proposés pendant les huit jours de compétition (14-21 novembre) au Musée de l’Homme à Paris. Ces films, sélectionnés parmi plus de 900 soumissions, offrent un panorama de la production documentaire internationale des deux dernières années. Huit prix sont remis.

En 2019 ont notamment été primés, Chão (Sans terre) de Camila Freitas, Hitch, une histoire iranienne de Chowra Makaremi, When Tomatoes Met Wagner de Marianna Economou.

Après la compétition, le Festival se poursuit dans différents lieux parisiens de sciences et d’enseignements tels que l’INALCO, l’EHESS et le Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Ces programmations thématiques invitent à la découverte de regards pluriels portés par des cinéastes d’hier et d’aujourd’hui.

Cette année, les programmations et interrogations portent sur deux thématiques :

Regards comparés, au fil du Niger, portrait d’un fleuve, une frontière naturelle entre le Sahara et le Sahel, et haut lieu de rencontre et de brassage des cultures et des sociétés. Occasion, de revenir sur le voyage initiatique effectué en 1946 par Jean Rouch qui l’amena à se consacrer au cinéma et à l’ethnographie suite à sa rencontre avec les populations riveraines du grand fleuve africain.

Les rencontres du film ethnographique mettent à l’honneur le travail de documentariste de la cinéaste marocaine Izza Génini sur la musique et la culture de son pays.

Pour clore cette édition, l’université de Nanterre accueille les séances Premiers regards dédiées aux réalisations des étudiants issus de formations françaises en cinéma documentaire.

La programmation complète de la 39ème édition sera disponible fin septembre sur www.comitedufilmethnographique.com

En 2019, le Festival a réuni 8 200 spectateurs (78 films projetés dont 23 en compétition) auxquels s’ajoutent les 5 000 spectateurs de l’édition hors les murs (55 projections et 46 films programmés), organisée en régions et à l’étranger.

Contact

Laurent Pellé

[email protected]