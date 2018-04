Adrien Houabaloukou est passé sur « AfricaMidi.com » dimanche 25 mars 2018 à l’émission politique d’Ibrahima Ahmed Bah. L’homme politique congolais a ouvert le feu par une déclaration préliminaire au cours de laquelle il a rappelé la légitimité de son statut et sa volonté de ne pas conserver indéfiniment le leadership politique sur la diaspora qu’il appelle 13ème région. « La mission m’a été donnée par le peuple » a-t-il spécifié. Le moment était venu, pour lui, de remettre la « balle au centre ».

Au bout du compte, la problématique du journaliste a reposé sur la paraphrase de la question théorique que posa Lénine : « Que faire pour le Congo ? » ou plutôt « Que comptez-vous faire ? », sous-entendu, dans une actualité où Sassou demeure, jusqu’à preuve du contraire, l’interlocuteur avec lequel la communauté internationale continue de coopérer malgré la révision entachée d’une foule d’irrégularités de sa propre Constitution de 2012.

Propositions

A la remarque d’un auditeur sur la thèse de l’éviction de Sassou sans effusion de sang, alors que la France qu’il prend en exemple n’est pas arrivée à la démocratie sans coup férir, Adrien Houabaloukou, Président de la CDI (Convention des Démocrates Indépendants), a rétorqué qu’il propose, en vérité, trois options pour virer l’homme de Mpila : la négociation, le coup d’état, le soulèvement populaire. « La paix appelle la paix, la brutalité appelle la brutalité » a postulé l’homme politique. Ras le bol que les populations servent de chair à canon dans le cadre d’un « Tienanmen congolais » (En Chine le sang inonda la Place rouge suite à une insurrection étudiante)

Pour la première option, celle qui évite le syndrome Tienanmen, A. Houbaloukou a proposé l’idée d’une « Conférence nationale bis » et « délocalisée » (en fait une conférence internationale) où, évidemment, il n’exclue pas la participation du PCT. C’est la condition pour « remettre le Congo sur les rails. »

Co-présidence

L’idée d’une interaction de toutes les forces du pays n’est pas neuve car elle rejoint celle préconisée par Jean-Luc Malékat de l’ACODESA et Modeste Boukadia de la CDRC. L’idée est bonne et les entorses nombreuses. Afin d’éviter la corruption des acteurs ou l’achat des consciences par l’actuel homme fort de Mpila chez qui cette pratique est profondément intégrée dans les mœurs, A. Houbaloukou préconise une structuration non pas « individualisée » de la participation à la Conférence mais « collégiale ». Cinq co-présidents représentants autant de collèges vont focaliser les débats : le collège des présidents d’associations politiques, le collège des jeunes, celui des femmes engagées et celui des individuels.

Le président de la CDI a clairement posé le débat. Il en appelle à une Conférence Internationale délocalisée. Pour éclairer la lanterne des auditeurs sur le drame congolais, Houabaloukou a jeté dans le débat plusieurs points d’achoppements, notamment le cas des étudiants congolais dont les bourses ne sont pas payés et qui font l’objet d’arrestations arbitraires, celui de Jean-Marie Michel Mokoko emprisonné par mauvaise foi du procureur, le Conseil Constitutionnel très partisans, le montage vidéo qui inculpe Jean-Marie Michel Mokoko ancien conseiller militaire de Sassou, les metteurs en scène de cette vidéo hollywoodienne qui devront également se retrouver à la barre si jamais il y a procès, une Eglise catholique dont les Evêques « dorment » sous l’effet des espèces sonnantes et trébuchantes de Sassou alors que ceux de la RDC sont dans le feu de l’action etc. Autant d’indices qui font du Congo un pays très dur où l’opposition est bannie et où le régime, non seulement, passe son temps à espionner ses compatriotes, à les embastiller à l’aide d’une police et d’une armée ethnicisée mais déplore le goût du sang alors qu’aucun membre effectif du pouvoir n’a jamais eu une goutte de son sang versé.

Honorable porte de sortie

A quand la conférence ? Elle est plus que nécessaire et urgente notamment dans le contexte ahurissant de l’article 96 de la nouvelle Constitution de Sassou qui consacre sa totale impunité.

La 2ème conférence nationale (bis) qui fait suite à celle de 1991 est d’autant plus urgente que le FMI détermine l’assainissement de notre économie et de nos finances à cette véritable rupture avec les méthodes opaques et iniques du parti au pouvoir responsable d’une inédite banqueroute.

En vérité par cette procédure historique, on indique une « porte de sortie à Sassou » honorable. Il y a tous les fichiers à revoir au Congo.

Questions du journaliste : Une telle tournure serait-elle légale ? La conférence à l’étranger est-elle réalisable ? Oui. Les Institutions de Bretton Woods nous y invitent et, à l’heure de la mondialisation, on n’est plus seul à décider dans notre coin, sauf si on déclare ici que c’est Sassou qui dirige le monde. Ce qui serait le comble du surréalisme.

Le Congo de Sassou est devenu un cimetière à ciel ouvert. Sassou est invité à cette conférence internationale. Tout est à revoir dans un Congo profondément en crise sur fond d’un franc CFA non maîtrisé, sujet sur lequel Adrien Houabaloukou sollicite une émission ultérieure sur la chaîne AfricaMidi.com du journaliste guinéen suivie sur au moins 180 pays.

Propos synthétisés par Simon Mavoula