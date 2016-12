Allocution de Nadine BOUKADIA lors de la cérémonie de sortie du livre de Modeste BOUKADIA « Ci-gît le Congo-Brazza » , activité comptant pour la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Samedi 19 novembre 2016 - Hôtel Novotel Charenton le Pont. ( Accablant, percutant.)



Mesdames, Messieurs, bonjour.

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous saluer très chaleureusement, d’être présents à cette conférence débat « Dictature et Économie au Congo Brazza », et bien sûr pour la promotion du livre de Modeste Boukadia.

Plus de 20 ans en quelques lignes

Dans les années 90, je découvre le Congo, celui de l’après Conférence Nationale Souveraine avec Modeste Boukadia plein d’espoir de revivre « Brazza la verte.

»

Je découvre les spécialités de la gastronomie locale : poissons, gibiers comme le « cibici, » le phacochère. Ces mets succulents sont dégustés au restaurant « le sergent recruteur ». Nous sommes servis par un monsieur, qui pour l’occasion a enfilé une redingote malgré la chaleur. Mais avec le coup d’état, ce monsieur est assassiné et son restaurant brûlé. D’autres à titre d’exemple, le journaliste sportif Clément Massengo connu sous l’appellation Docteur Fu Manchu, le restaurateur de « l’île du père Faignond » sont pourchassés et tués.

1996,

Nous sillonnons le pays. Modeste Boukadia commence à se faire connaître dans l’arrière-pays et notamment parmi les Anciens. Il règle les droits d’inscription (5 millions de FCFA soit plus de 7600€) et se déclare candidat à l’élection présidentielle en sa qualité de Président du CDRC, Cercle des Démocrates et Républicains du Congo, c’est le 2ème parti enregistré.

Dans ce pays, ce ne sont pas des mains que l’on sert au marché pour la campagne. Ce sont, des vivres que l’on apporte au village visité en offrandes au Chef pour les villageois. Pour 300km, ce n’est pas 3h d’autoroute ou de nationale, mais 6h de routes pas entretenues, des chemins ravinés et de ponts peu rassurants même en 4X4.

Mais le 5 juin 1997, des canons déchirent ce calme. Un conflit fratricide éclate. La population fuit les villes, l’arrivée des milices. Cobras, Ninjas, Cocoyes sont les plus importantes.

Modeste Boukadia se déclare en 2009 candidat à l’élection présidentielle. L’inscription coûte 9 millions de FCFA. Nous reprenons le chemin de battre campagne et de recevoir beaucoup de personnes à la maison. Ces visites arrivent à n’importe quelle heure y compris celle du repas. La table s’allonge naturellement.

Cette élection ressemble à un jeu pipé. Aucun candidat n’a accès aux communications médiatiques. Ceux qui acceptent voient leurs rédactions fermées/diffusion de bloquées. Pour pouvoir s’inscrire, le président sortant impose aux candidats 3 consultations médicales. Modeste Boukadia refuse cette tactique et suspecte des diagnostics pouvant être télécommandés. Sa réponse est que sa femme est médecin. Il se retire et appelle au boycott de ces élections qui ne sont pas si claires et transparentes. La chasse à l’homme commence. Juin 2009 Modeste Boukadia est recherché et retourne en France.

Il revient au Congo début 2010.

Mars et juin 2013, année de ces 2 grands rassemblements, avec autorisations demandées et accordées + les contributions pour lesdits dérangements.

Une foule importante répond à l’appel et est présente par conviction.

21 Août 2013, des gendarmes ou policiers arrêtent sans présentation de mandat 28 membres du parti à Pointe Noire. Modeste Boukadia arrive à leur échapper et rejoint la France en septembre. Par les voies diplomatiques et le respect du droit, il informe médias, gouvernements et organismes internationaux. L’ONU lui répondra en 2015 que ce sont des arrestations arbitraires et abusives.

2014, l’association FVCB organise une manifestation devant l’ambassade du Congo.

La raison : ils avaient arrêté un bébé de 8 mois avec sa mère.

Le prétexte : l’enfant s’appelle Modeste Boukadia et pour eux, ils ont arrêté le président du CDRC.

De 2013-fin 2015, Les associations Union Congo et AFSPP-CB ainsi que tous les amis fidèles et la famille, nous nous mobilisons pour communiquer et informer médias, politiques et organismes nationaux et internationaux de ce kidnapping avec un procès cousu de fil blanc qui se déroule à Pointe Noire, téléphoniquement télécommandé par Brazzaville.

Sur les 28 détenus, 14 sont libérés, 2 avec 2 ans de détention toujours emprisonnés, cela fait déjà 3 ans.

2016

Pour présenter ses vœux à la presse locale, comme chaque année, retrouver Ma Loutaya, la maman du Président du CDRC, nous prenons l’avion le 15/01/2016 pour 3 semaines. À Maya Maya, nous attendent 4000 sympathisants, membres du parti et la famille. Face à eux 2000 militaires, gendarmes, policiers garde républicaine et 4 blindés accompagnés d’un hélicoptère.

Une vingtaine d’hommes en uniforme remontent le flux de passagers qui sortent de l’avion et arrêtent Modeste Boukadia au début de la passerelle. Je m’impose et suis mon mari. A un moment, je fouille dans mon sac à main, et un militaire/policier me somme en aboyant de ne sortir ni de téléphone ni appareil photo.

Dans les bureaux de l’aéroport, ce même homme en chemise noire lui demande s’il reconnaît les faits. Il tend à Modeste Boukadia une feuille de papier tamponnée sans rien d’autre d’officiel, sur laquelle est inscrit la condamnation par contumace à 30 ans de travaux forcés. Modeste Boukadia ne répond rien. Je regarde la feuille posée et lui répond : « nous n’avons rien reçu ni du gouvernement de la République du Congo ni de son ambassade à Paris, nous ne pouvons reconnaître ce que nous ignorons. »

Après avoir ouvert sa mallette, il sort le mémorandum imprimé. Il s’écrit : « ça y est j’ai la preuve ». Suite à sa découverte, je lui rétorque : « c’est non seulement sur le net, envoyé aux chefs d’état, aux organismes internationaux. S’il n’y avait pas tant de coupure d’électricité, ce document ne serait pas imprimé. » Frustré, il sort le drapeau. Un gradé s’approche et énonce : « il y a du rouge, du jaune, y-a-t-il du vert ?. » Leur mauvaise foi évidente me fait lui répondre : « mon mari n’est pas un officiel de la République du Congo. »

Il interpelle un soldat qui sort le drapeau, le pose au sol et s’apprête à le mesurer. De peur qu’il marche dessus, j’énonce : « ce drapeau est enregistré à l’ONU et possède les mesures requises » . Le supérieur donne l’ordre de le ramasser. Là encore j’interviens :« ce n’est pas du linge sale, vous l’avez trouvé plier et ranger dans son plastique, je souhaite qu’il retrouve sa situation initiale. »

Nos valises sont ensuite apportées. « Quelle est la valise de monsieur Boukadia ? » Ma réponse : « J’imagine monsieur, que vous n’êtes pas marié, car une femme cherche à gagner de la place et ne fait pas une valise par personne. »

Le plus gradé m’annonce que Modeste Boukadia va partir à la maison d’arrêt de Pointe Noire. Pour que j’accompagne mon mari il me faut acheter un billet.

À mon retour, Modeste a été emmené menotté. La foule réagit en le voyant sur la terrasse. Les hommes armés chassent les sympathisants.

Le lendemain, à Pointe Noire, j’achète le droit de visite pour une semaine. Je retrouve mon mari, fatigué.

1ère action lui apporter un nécessaire de toilette et du linge de rechange.

La 2ème étape mettre en place son alimentation et eau de l’extérieure.

3ème temps, rendre visite au Consul et lui expliquer l’arrestation abusive de ce Français Congolais.

Le consul m’explique que pour les binationaux sont français en France et congolais au Congo. L’exemple de la franco-colombienne, Ingrid de Betancourt, me revient en tête et la France a largement contribué à sa libération. Le consul me dit que Modeste Boukadia a fait un meeting sans autorisation. Son bras droit présent à mes côtés, lui tend les photocopies prouvant non seulement que le président du CDRC a fait une demande mais que celle-ci lui fut accordée et payée.

Le consul général, le consul et le consul adjoint vont rendre visites Modeste Boukadia, en janvier, mars et juin.

De retour sur Brazzaville, j’effectue la tournée de toutes les ambassades y compris la nôtre. A cette dernière, j’entends des inepties dans la bouche de l’ambassadeur.

Le rythme du séjour : visites à Modeste matin et après-midi, courses, administrations, occupent largement la journée sans parler des embouteillages liés à la dégradation extrême de la chaussée au niveau du marché Tsié Tsié.

Autre élément important : trouver un avocat capable de plaider ce type de dossier.

Suite au rendez-vous avec monsieur Brice Makosso, direction à la commission : justice et paix. Bref descriptif de chacun des 3 avocats proposés. Le parcours de l’un retient mon attention. Syndicaliste ayant fait de la prison puis en sortant devient avocat. Je prends RDV avec cet homme qui accepte de plaider la cause.

Février – Mars 2016 : les frais d’inscriptions pour être candidats s’élèvent 25 millions de FCFA soit 32 800€ sans compter les frais de campagne et meeting. Mais un candidat potentiel est retiré d’office des prétendants, à l’insu de son plein gré. Il végète dans une cellule de la maison d’arrêt de Pointe Noire parce qu’il veut un Congo Libre.

4 Avril 2016. Il y a des tirs dans Brazza. L’avion décolle de Roissy avec 4h de retard. A l’arrivée, impossible de sortir du périmètre. Militaires cagoulés sillonnent sur des voitures portant un fusil mitrailleur. A certains carrefours, c’est purement du racket, faisant sortir tout le monde du véhicule, présentation des pièces d’identité. Les passeports étrangers ont du mal à revenir à leurs propriétaires. Le soir, c’est pire encore. Fouille des voitures pour chercher des armes, certains hommes ont même eu le plaisir de se faire palper.

Même rythme qu’en janvier. Les visites à Modeste ne se déroulent plus au parloir chaud puant et truffé d’insectes mais dans l’espace entre l’enceinte et le bâtiment. C’est beaucoup moins de bruit et mieux ventilé par une brise agréable.

Brazzaville, un court séjour pour enterrer dignement Marianne Loutaya et représente Modeste qui n’a pas eu l’autorisation de sortir accompagner sa mère à sa dernier demeure. Un greffier a inscrit « devant la caducité de l’événement, la demande de liberté provisoire est rejetée ».

Octobre 2016. Changement de directeur de la maison d’arrêt de Pointe Noire. Les promenades sont interdites. Il n’y a plus de privilèges pour personnes. Pas pour tous !

« Je suis nommé par le ministre de la justice » m’annonce ce personnage qui confond RDV et audiences. Rassurez-vous, il n’est ni président, ni pape encore moins têtes couronnées puisqu’il n’est que l’exécutant d’un ministre.

Moins de militaires visibles dans les véhicules, mais des blindés toutes sirènes hurlantes traversent la ville pour aller.... à la pompe à essence. Oui, rupture de carburant au pays du pétrole. La longueur de queue peut atteindre 1 km. Les militaires qui montent la garde sont maintenant armés, différence notoire. C’est vrai que l’on est fort avec des armes contre en face, rien que leur malnutrition, leur confiance perdue, mais pas encore l’abnégation.

Novembre 2016. Pour faire sentir que ce régime présidentiel tient la population, on menotte les portes de communications entre parloir et cour des prisonniers, le soir et partant avec la clé. Fait intéressant lorsque les archives s’enflamment spontanément, sans électricité ni mégots ni essence.

Pour fêter son 11ème mois de détention arbitraire et abusive, le directeur de la maison d’arrêt accompagné de 4 gendarmes ont offert à Modeste Boukadia, de beaux bracelets ... au sein même de cet espace carcéral. Non pas pour sortir voir le juge qui ne veut pas le recevoir, pas encore, attendons demain disent-ils. Qui sait peut-être la prochaine étape sera le quartier disciplinaire pour bientôt ? Un homme qui aime et respecte la vie, pour avoir sauvé celle de Denis Sassou, respecté par tous les prisonniers actuellement, n’est-ce pas une provocation pour une insurrection ? Toutes les conditions sont requises.

Pendant ce temps, pour soutenir sa libération, je me suis rendue à un rassemblement de la diaspora congolaise, témoigner sur les prisonniers qui ne mangent qu’un jour sur deux et une cuisse de poulet pour 3 détenus, tellement la trésorerie de cette administration est sur la paille. Ils établissent des listes après d’autres listes de détenus ou prisonniers susceptibles de verser 100000 FCFA soit 153€, le quart d’un salaire d’enseignant. Cette aspiration à construire la société civile qui manque tant au Congo, ne peut être qu’un acte positif avec de jeunes pousses, et pour une fois, que les aînés cèdent leur place pour instruire et construire l’avenir de cette Nation.

Conclusions

Un Sage a dit : « Ma liberté et la vôtre ne peuvent pas être séparées. »

Modeste Boukadia est un unificateur, qui aime son pays et pense « le Ensemble » pour que le Congo puisse se redresser. Que nous le voulions ou non, tous les Congolais sont responsables de ce qui les unira demain. Modeste Boukadia a créé le CDRC, il l’a implanté et l’a fait grandir. Un parti autonome, conciliant économie, respect, dignité, santé, scolarité, communications et l’honneur d’être l’Union pour Une Nation.

C’est un leader à l’esprit libre. On ne l’emprisonne pas. Ni les barreaux qui retiennent son corps, ni les manipulations ou récupérations de son travail, de son image ou de ses idées en prenant des mégaphones ou outils informatiques.

Il n’y a pas de réconciliation possible sans une pleine acceptation du passé, que chacun endosse ses torts, les explique et s’apaisera les visions du futur grâce à la compréhension et la place exacte de l’Histoire. Le passé doit être d’abord compris non retouché pour être des leçons édifiantes.

Il n’y a, face au passé, qu’une attitude qui vaille : la lucidité. C’est dans cet état d’esprit que cet ouvrage a été rédigé tout en proposant des possibilités concrètes pour un Congo du XXIème siècle et sa mondialisation. Modeste Boukadia y aborde la monnaie, le travail, les relations nationales et internationales et les richesses dont la plus importante est la population. Un pays sans jeunesse, sans mémoire des anciens, sans culture ni instruction n’est plus qu’un fantôme.

Je conclus par ce proverbe africain : « Tant que les lions n’auront pas leur propre histoire, on glorifiera toujours le chasseur ».

Merci de votre attention.

Nadine Boukadia