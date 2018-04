Après sa mort, nous avouons avoir manqué de respect au sérénissime compatriote. Nous confessons !

L’ancien commissaire politique (préfet) de la Bouenza en 1979 puis du Pool de 1980 à 1984, et membre du bureau politique du Parti congolais du travail et président du sénat est décédé à l’hôpital Central des Armées, Pierre Mobengo de Brazzaville, suite à un malaise cardiaque. C’est un communiqué publié ce lundi 23 avril 2018 qui annonce la nouvelle.

Conformément à la tradition kongo qui veut que l’on accorde à une personne décédée son pardon (wa fwa wa toma), nous pensons trouver ici l’occasion de nous attendrir après l’effet de la colère.

En effet, lorsque nous avons appris que le président du sénat avait rendu visite à Denis Sassou Nguesso pour le féliciter après sa réélection, alors qu’il s’agit d’un holdup électoral et l’aurait encouragé dans la guerre du Pool, nous avions écrit une nouvelle titrée « Sel-piment » pour le tourner en dérision. Et, c’est son passage à la tête de la région du Pool comme commissaire politique (préfet) au cours duquel il sombra dans une grande dépression qui nous a servi de source d’inspiration. Nous avouons que nous avions traité monsieur le préfet avec irrespect.

Roman

Prémonition ou non, nous signalons que nous avons produit, à l’époque des faits, un « info roman ». L’ « Info roman » est un instrument de combat qui bouscule les consciences et change les mœurs là où la vie et les libertés fondamentales sont confisquées. Rappel de la fiction.

La partie info (revisitée) de cette nouvelle

« Alors que les Congolais sont en train de débattre sur le changement ou non de la constitution de 2002, le troisième mandat de Denis Sassou Nguesso, c’est à ce moment très important que le pouvoir de Brazzaville choisit de museler la presse et l’opposition. Arrestations arbitraires des journalistes de la presse privée, interdiction des leaders de l’opposition de passer dans les medias publics, fermeture des organes privés de la presse proches de l’opposition par le Conseil Supérieur de la Liberté de la Communication, interdiction de tenir des meetings sur des lieux publics et dans les salles faite à l’opposition par le ministre de l’Intérieur, blackout sur l’élection. Le jour du référendum et de la présidentielle anticipée, le Congo devient un îlot perdu dans l’univers. Le signal internet est coupé par Thierry Lézyn Moungalla, ministre de la communication. D’ailleurs T. L. Moungala, se réjouit d’avoir ajouté cette pratique dans l’organisation d’une élection. Un important ajout que les penseurs des siècles des lumières n’avaient pas encore trouvé. Pourtant, la communauté internationale est choquée par une telle pratique qui ramène le Congo vers des temps longtemps révolus. »

Café de...commérages

« On connaissait le café de commerce ; voici le café de commérage. Les Congolais vont non seulement se servir des réseaux sociaux pour communiquer mais vont aussi développer ce qu’ils appellent « Cafi », lieu de circulation des commérages. Pourtant, « Cafi » déformation du mot café ne va pas seulement désigner les petits endroits insoupçonnés (restaurants, bistrots, salons de coiffure de fortune) où les gens des grandes villes se retrouvent régulièrement pour communiquer et s’informer, il va être aussi l’information qui y est donnée. Le substantif Cafi devient métaphore de la rumeur publique comme Nkélo celui de la parole séductrice. Alors, ceux qui fréquentent ces « Cafi » ne doutent et ne redoutent pas, un instant, du caractère mensonger des infos. D’où la floraison des expressions très rassurantes comme « nziele nwa Cafi diani » (je vais prendre mon café), « Ga Cafi nziele » (je vais au café). Voilà à quoi mène la dictature quand elle opère un black-out sur la communication. »

Dans l’évangile de Jean, l’apôtre parle de Nicodème qui va voir nuitamment Jésus. Dans le contexte du hold-up électoral congolais, André Obami Itou se rend en catimini à la présidence de la république pour féliciter Denis Sassou Nguesso. Le visiteur admire la stratégie du chef qui s’est maintenu au pouvoir à la faveur de la ruse et pour ses victoires dans le génocide des kongo dans le département du Pool. Pourtant, André Obami Itou a servi dans ce département comme commissaire politique. Il connaît bien l’hospitalité et le comportement politique des populations de ce département, depuis le royaume Kongo, en passant pas les temps coloniaux.

Notre fiction

Le décor représente un restaurant pittoresque. L’orateur est le gérant de cet établissement de fortune appelé Sel-piment. Le matin, on y sert le café, et le reste de la journée, sa femme Léonie y vend la nourriture.

Acte 1 - Le zèle politique. Le préfet projeta détruire la statue de Grenard Mukula Muntu érigée en plein quartier administratif de Mouenkala, chef‐lieu de la région, pour la remplacer par celles de Lénine, Karl Marx et Engel. Puis, le représentant de l’Etat paya son zèle par des attaques mystiques dont il fut victime de la part de la population de Mutu Mbwa opposée à ce projet. Comment ? Par un delirium tremens le jour de la fête nationale. Après que le gouverneur militaire et civil prit un verre de trop, il se livra à un spectacle inédit. La rumeur s’inspira de la scène des noces de Cana au cours de laquelle Jésus avait transformé l’eau en vin. Le président du sénat voulut transformer ses urines en whisky. Et encore elles étaient brunes.

Acte 2- Obscénités. Piqué par on ne sait quelle mouche, le président du sénat descendit son pantalon jusqu’aux genoux, devant la foule et ses invités d’honneur. Le pauvre enfonça son « piston » dans une bouteille de jus qui était vide. Na koui, na koui, na koui ! Aussitôt, les femmes membres de la Cellule Révolutionnaire et aussi des prostituées se bousculèrent au devant de la scène pour bien voir et prendre la taille du phallus administratif. Elles voulaient connaître les mensurations. Il y eut plusieurs tailles. Si certaines lui avaient donné du 10, d’autres, du 20 et d’autres encore du 57. Les moqueuses, elles, ont dit avec dédain qu’il n’était qu’un bout de bois ; d’autres, un petit piment ; d’autres encore une canette dont le contenu ne peut étancher la soif et que l’on peut avaler d’un trait. Na koui, na koui, na koui.

A tout péché, miséricorde. Désormais dans le séjour des morts, Dieu doit enseigner à son fils Obami-Itou ceci : l’homme qu’il alla féliciter dans l’incognito n’était pas Jésus le Sauveur du Congo mais Hérode, l’assassin des enfants du pays.

Armand Serge Zanzala, journaliste écrivain

