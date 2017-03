AVIS DE MESSE ET TABLE RONDE EN MEMOIRE DE :

EMILE BIAYENDA, MARIEN NGOUABI, MASSAMBA-DEBAT

L’Association « ONSEPARLE CONGO » vous invite à prendre part à la messe suivie d’une Table Ronde, qu’elle organise ce Dimanche 26 Mars 2017 à 15h00 à la paroisse Saint-Bernard de la Chapelle (6, Rue Saint Luc, 75018 Paris – Metro Barbès), en mémoire du Card. Emile BIAYENDA et des présidents Marien NGOUABI et Massamba-Débat.

Cette célébration s’inscrit dans le cadre de la Semaine en Hommage à nos Martyrs, organisée par l’Association « ONSEPARLE » qui publie, en partenariat avec Ziana TV, Congopage et Afrokairós, depuis le 18 Mars 2017, des reportages et interviews disponibles sur le site : www.onseparle.org et dans les réseaux sociaux de l’Association.

En effet, en 1977, le Congo vivait l’un des moments le plus tragique de son histoire. En l’espace d’une semaine (du 18 mars au 25 mars 1977), le Président de la République, Marien NGOUABI, l’Évêque de Brazzaville, le Cardinal EMILE BIAYENDA, et MASSAMBA DEBAT, ancien président de la République, étaient assassinés. Cette période éprouvante a profondément marqué l’histoire du Congo, et même l’être congolais.

40 ans après ces évènements, un diagnostic mérite d’être fait, non pour aller chercher le comment, puisque la lumière n’avait jamais été faite sur ces évènements, mais pour regarder l’histoire avec sérénité et objectivité. Il s’agit de sortir de l’émotion qui a souvent entouré cette histoire, et de ce fait pollue la réalité. Il est question ici, de réinterroger l’histoire pour investir l’avenir autrement et corriger la partialité qui marque les commémorations de cette période et qui sort les faits de leur contexte.

Après la messe célébrée en collaboration avec la Communauté RDC de Paris, s’en suivra une Table Ronde avec l’intervention de Jean Luc Malekat, Tall Boukambou, Alain Kounzilat, Didier Mouegni, Bedel Baouna et Armel Ndoudi.

A la fin, les assistants pourront profiter de l’occasion pour suivre en direct la projection du documentaire « Révolutionnaires » de notre compatriote M. Tall Boukambou, pendant qu’ils dégusteront la petite collation qui y sera servie.

Plus d’informations : www.onseparle.org

Le Secrétariat

[email protected]