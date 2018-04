Invité à participer à la fin-mars au Forum mondial sur les investissements à impact social, environnemental à Londres en Angleterre, l’écrivain-chercheur congolais, Michel Innocent PEYA a développé sur la nécessité des investisseurs de la planète de soutenir le fonds bleu , mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l’environnement mondial.

Il s’est une fois de plus illustré en porte-étendard dans la diffusion des idées du combat écologique que mène le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, pour la protection de la planète.

Entre conférences, ateliers, entretiens et sollicitations des médias, Michel Innocent PEYA a éclairé les conférenciers avec une clarté biblique l’ensemble de la « Vision verte » du président congolais, leader écolo-visionnaire, contenue dans son livre « vision verte de Denis SASSOU NGUESSO face à un monde en danger et aveugle, évangile du management de l’environnement et du développement durable » paru aux éditions l’Harmattan.