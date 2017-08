Claudia Sassou s’est lâchée dans un entretien accordé à un journaliste mièvre aux questions convenues*, allant jusqu’à la congratuler. La Claudia a raisonné comme une cruche, mais surtout elle a résonné comme un tonneau vide. Hormis la masse pondérale considérable de l’interviewée, l’énormité de l’entretien tient de la tonne de contre-vérités débitées par la pseudo conseillère en communication du tyran congolais. Or tout le monde est au courant de la situation politique et économique gravissime que traverse le Congo-Brazzaville, pays mis sous coupe réglée depuis 32 ans par le père.

Claudia Lembouba est apparue dans cette interview arrangée comme une personne atteinte d’amnésie, démagogue et superficielle. Comble de la filiation parentale, Claudia qui revendique le droit d’aînesse des Sassou, devrait se douter qu’elle n’est en fait, qu’une bâtarde parmi tant d’autres ; chaque jour qui passe jetant dans le champ de l’état civil un énième enfant du dictateur car il a beaucoup essaimé sur le territoire national et dans les pays voisins, précisément outre-fleuve.

Journaliste à la solde de Mpila

L’entretien qu’accorde ce sosie de Pépé Kallé (version féminine) se déroule dans sa résidence de Kintélé, un cossu domaine dont le journaliste français minimise l’opulence architecturale étant donné que les « nguiri » ont neutralisé son esprit critique. En réalité, en guise de modeste maison, il s’agit d’un château que notre cruche s’est fait construire à la faveur du vol et de la gabegie devenus sport national en oyocratie. Il s’agit donc d’un bien mal acquis. Comme dit la politologue Gwladys Mindouli dans une superbe vidéo, « Claudia n’est jamais née avec une valise de milliards pour justifier toute sa colossale fortune. »

Les essences du Sahel

Tout Brazzaville nord, l’arrondissement 9 notamment, est une jungle politique où cobras et bébés noirs font régner leur loi. Dans le jardin de sa « modeste » maison poussent des essences rares du Mali, du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire. Ironie du sort, Claudia importe des arbres fruitiers et décoratifs d’Afrique de l’Ouest ! Son vieux père avait pourtant décrété dès les années 1980 l’émergence agricole du Congo-Brazzaville. « Quand donc développerez-vous l’agriculture dans un pays, le Congo, bénéficiant d’un climat généreux que lui envient les pays du Sahel ? » pourrait-on judicieusement lui envoyer cette volée de bois vert !

Villas made in Congo

A la périphérie de la « case » de Claudia poussent des villas, « made in Congo », mais propriété de la sœur de Christel Denis Sassou. L’expression « made in Congo » a suscité l’admiration du journaliste blanc qui est aussi courtisan assorti de flatteur.

Mais pour Gwladys Mindouli, « Ce projet urbain n’est rien moins que le produit de la rapine ».

Madame la député

Baobab de l’espèce humaine, la plantureuse Claudia est, comme par hasard, député de sa circonscription après y avoir été massivement élue à 100 %. Bien entendu le hasard n’y est pour rien. L’ADN de la triche fait partie du patrimoine génétique des Sassou. « Vous avez noyé les électeurs sous des millions de cfa pour acheter leurs voix. Où avez-vous trouvez tout ce pognon sinon dans caisses de l’Etat ? » s’insurge G. Mindouli en la qualifiant, au passage de cobra ayant du sang des Congolais sur les mains.

« Dès que la guerre de 1997 commença, j’étais en Californie. Je pris mes « bric et mes broc ». Ma place était auprès de mon père » .

Claudia donna un coup de main au coup d’état de son père. Devenue conseillère au palais et député de la République, Claudia cumule les fonctions pour des salaires à côté desquels ceux de Pénélope Fillion sont des cacahuètes. Or le mari de Pénélope le paya cher. La décadence de François Fillon dû faire ricaner Sassou.

L’étudiante de Tolbiac

« L’élue » de kintélé affirme avoir étudié la micro et la macro-économie à Tolbiac. Mais la mastodonte affiche un énorme déficit intellectuel qui donne raison à ceux qui disent que le niveau de l’école sous Sassou est extrêmement bas. Gwladys Mindouli envoie une volée de bois vert à cette conseillère de son propre père :« pourquoi ses enfants ne vont-ils pas à l’école au Congo mais à Londres ? » Claudia accuse une telle absence d’esprit critique qu’on est en droit de se demander si réellement elle a jamais dépassé le cap du CP2.

Madame la député avoue avoir étudié à Tolbiac où on suppose qu’elle a croisé les écrits des Keynes, Ricardo et Adam Smith ! On aurait aimé avoir l’avis de la sœur aînée de Kiki le pétrolier sur le débat qui fait rage autour du franc cfa, elle qui a fait une célèbre université de science économique à Paris et elle dont le papa doit nous expliquer pourquoi les milliards d’euros générés par le pétrole ont créé une situation où 98% de la population est pauvre et bientôt livrée entre les griffes d’acier du FMI.

Les vibrations de Brazzaville

Claudia Sassou, 44 ans révolus, se situe loin très loin de la jeune sénégalaise Ndèye Nogaye Babel Sow, coordinatrice du « front Anti-Cfa, responsable d’Urgences panafricanistes ». Le 19 août 2017 la jeune dakaroise participe à une manif contre la françafrique. A la question de journaliste sur le drame africain, depuis Dakar la jeune panafricaine s’écrie : « On sent jusqu’ici les vibrations de Bamako, les vibrations du Congo, oui les vibrations de Brazzaville. Oui on les sent jusqu’ici »

Claudia Sassou depuis Kintélé n’entend pas les pleurs des femmes et des enfants du Pool. Ni même les gémissements des prisonniers politiques à la maison d’arrêt. Prisonniers politiques avez-vous dit madame ? Il paraît qu’il n’en existe pas au Congo-Brazzaville !

La fille aînée de la groupie de Faly Ipupa, Alyssia, 20 ans, déplora les conditions de vie de ses compatriotes auprès de son grand-père Sassou. « En Angleterre ça choque » s’indigna la petite-fille du dictateur qui hume à Londres l’air de la plus vieille démocratie du monde. (La vérité sort de la bouche des enfants). Selon leur mère, les deux « Anglaises » ont le sens critique aigu.

La stratégie Claudia Ikia Sassou, membre de la « famille présidentielle », n’échappe pas à la sagacité de Gwladys Mindouli : « ce n’est plus Kiki qui va occuper le fauteuil présidentiel, vous préparez désormais vos petit-fils ? »

« Famille présidentielle ? » dites-vous ? Mais qui a élu Sassou Président ? Ne l’appelle-t-on pas Monsieur 8% ?

Alphonse Okemba

"https://www.facebook.com/DKMentaliste/videos/1717802978529286 /

https://www.facebook.com/nnvpdfcfa/videos/1850957698264430/

*Chroniques congolaises