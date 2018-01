Colloque : Nouveau Temps, Nouvelle Vision

L.I.E.N.S. (Ligue Intercontinentale d’Echanges entre Nations dans la Solidarité) accueille l’A.CO.D.E.S.A. (Actions et Conseils pour le Développement Economique et Sociale en Afrique) dans le cadre du colloque :

« NOUVEAUX TEMPS, NOUVELLE VISION POUR LE CONGO »

Les 12 et 13 Janvier 2018

Maisons des Associations

Garibaldi et Villa Luna

Le Colloque « Nouveaux Temps, Nouvelle Vision pour le Congo », est le prélude de la Conférence Internationale sur le Congo qui se tiendra dans les prochains jours.

Aujourd’hui, la République du Congo connaît une crise multidimensionnelle : institutionnelle, politique, sécuritaire, économique, financière, sociale et spirituelle.

Tous ensemble, c’est un défi que nous nous devons de relever : celui de mettre en avant la capacité de la société civile congolaise, des partenaires, de la diaspora, des amis du Congo, de contribuer au développement de ce pays.

Faire converger les intelligences, les compétences et engagements pour parvenir à faire sortir le Congo du gouffre dans lequel il a été plongé, constitue l’objet de ce colloque. Il a pour but de jeter les bases d’un vaste chantier de réformes institutionnelles, économiques, culturelles et mentales au Congo-Brazzaville.

PROGRAMME

Le colloque s’ouvrira le vendredi 12 janvier autour de plusieurs interventions réparties en quatre thèmes à savoir :

Thème I - Souveraineté et institutions

Thème II – Reconstruction économique du Congo

Thème III - Dynamiques inclusives et solidarités

Thème IV – Dynamiques de la Paix

Thème I - Souveraineté et institutions

1- Aménagement du pouvoir et construction nationale par Félix BAKOUNDA MPELE

2-Conditions de l’unité nationale et institutionnelle par Jean-Didier EKORI

3-Réforme du système judiciaire au Congo par Maître Amédée NGANGA

4-Gouvernance de la sécurité au Congo et en Afrique Centrale par Eric NKUNKU et Jonas NGONDJI

Thème II – Reconstruction économique du Congo

1-Prospective économique du Congo par Bienvenu WATOUKOULA

2-Reconfiguration de l’espace économique par Alban MAHOUNGOU

3-Expériences de projet agricole par Ludovic DICKET

4- Le Congo face aux nouvelles technologies par Didace Anatole PEA

5-Construction, Bâtiment et Travaux Publics par Joseph PANGHOUD

Thème III - Dynamiques sociales

1-Solidarités inclusives par Ange- Noël MALANDA

2-Réformes de la formation et du système éducatif par Jean-Cyriaque BABELLAT

3-La femme dans le processus démocratique économique et social par Marie-Thérèse GANDOU

4- La jeunesse et la dynamique socio-économique par Marienta IKAKO OSSERE

5- Santé, Hygiène et Assainissement au Congo par le Docteur Séraphin MIANFOUTILA

6- Environnement et climat en Afrique Sub-Saharienne par Bienvenu MAKOSSO

7- Enjeux du développement durable par Georges MALTRET

8- Art et Culture, Cohésion sociale et Education des masses au Congo par Jackson BABINGUI

Thème IV : DYNAMIQUE DE LA PAIX

1-Préalables pour la paix et le développement par Joseph KOKOLO

2- Justice, Vérité, Réconciliation et Réparation par l’Abbé Etienne BAKISSI

La matinée du 13 janvier sera consacrée aux travaux en commissions en rapport avec les trois thèmes abordés la veille. La présentation des actes du Colloque se fera l’après-midi.

Comité d’organisation en réunion ce dimanche 7 janvier 2018

