Réunies le 14 janvier 2018, les Assises Nationales du Congo constatent et informent l’opinion nationale et internationale que le régime illégal et illégitime de Brazzaville, s’emploie ces dernières semaines, par de multiples subterfuges, au renforcement du terrorisme d’Etat, qui se traduit par la répression politique et de nouvelles atteintes aux droits humains.

Récemment, à l’occasion des vœux pour cette nouvelle année, nous rappelions que le régime du Général-tyran Denis Sassou Nguesso, repose, depuis 1977, sur un triptyque criminogène bien rodé, à savoir : le meurtre politique, le coup d’Etat permanent et le détournement des deniers publics.

C’est le sens qu’il faut donner aux diversions en cours, dignes d’un totalitarisme éculé. Le régime de fait extériorise à dessein ses contradictions internes, réactive sa mythomanie maligne, dans le double but de tétaniser le peuple et d’entretenir la confusion auprès de la Communauté internationale.

Objectivement, le pouvoir de Brazzaville ploie, désormais, sous ses crimes humains et économiques.

Le moment est venu pour que ceux qui l’ont, jusqu’ alors, servi aveuglément, s’en éloignent. Qu’ils rejoignent les forces patriotiques et populaires pour le triomphe des idéaux d’une nation rassemblée.

Les Congolaises et Congolais ne supportent plus le règne de l’impunité, du gangstérisme économique et financier, savamment orchestré par un dictateur fabulateur. Le peuple congolais est fondé, pour disqualifier et exiger le départ sans conditions, d’un pouvoir de fait, de surcroît prédateur.

La militarisation à outrance du pays, l’extrême paupérisation des populations urbaines et rurales, l’occupation des villages du Pool par des mercenaires, en somme l’insécurité persistante dans l’ensemble du territoire national, sont autant d’éléments qui prouvent le chaos général dans lequel sombre désormais notre pays.

Face à cette dérive renforcée de la dictature, il appartient au peuple souverain, de reprendre en mains son destin à la lumière du sursaut historique et collectif ayant abouti à la Conférence Nationale Souveraine de 1991.

Les Assises Nationales du Congo en appellent donc à la lucidité et à la vigilance de tous les patriotes, pour mettre en œuvre, collectivement, le processus de libération contre ce despotisme tyrannique.

C’est le défi suprême qui incombe à tous, filles et fils de ce Congo meurtri et disloqué à dessein. Un peuple mobilisé n’est jamais vaincu par une dictature quelle qu’elle soit.

Paris, le 16 janvier 2018

La plateforme associative, les Assises Nationales du Congo

Ferdinand Justice MOUKALA

Le Secrétaire permanent