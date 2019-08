Les 60 ans des Bantous de la capitale : coup de chapeau au producteur Claude Blanchard Ngokoudi pour la réalisation d’un double "album de légende" avec la contribution de la SNPC (Société Nationale des Pétroles du Congo)

"60ème anniversaire" est une compilation de l’orchestre Les Bantous de capitale des années 1960 à 2009 sortie le 15 août 2019.

C’est un double album riche de 36 titres et qui reprend les principaux succès des soixante dernières années de la formation légendaire Bantous "Bakolo mboka", et fait la part belle aux grandes voix et aux grands souffleurs qu’a connu l’orchestre.

Une plongée inédite dans les 60 dernières années.

Sur ce double album le public peut découvrir les versions originales ou la reprise des chansons signées par divers musiciens durant les 60 ans. Particulièrement la reprise des titres " Lolaka lua boso" et Basili koyokana" par leur auteur Antoine Nedule "Papa Noël (guitariste solo des Bantous de 1961 à 1963).

On découvre ce double album par une musique rigoureuse, bénéficiant d’une production adéquate. Il en résulte une progression permanente d’un paysage musical et d’une culture bantous dont Jean-Serge Essous et Nino Malapet étaient à la fois les meneurs et les éléments moteurs.

Fruit d’une collaboration étroite entre le producteur Claude Blanchard Ngokoudi, le double album "60ème anniversaire" a bénéficié d’une contribution logistique de la SNPC (société nationale des pétroles du congo), MIA (distributeur), 2 Rives productions (Ngokoudi) et du Ministère de la culture et des arts.

Des nouveaux instruments pour Les Bantous - Don de la SNPC

A propos de la SNPC, Paul Soni-Benga nous informe que Le 14 août 2019 au bar-dancing Macedo de l’arrondissement 01 Bacongo, les musiciens de l’orchestre Bantous de la capitale ont réceptionné et déballé leurs instruments flambants neufs, don de la Société Nationale des Pétrole du Congo (SNPC), pour honorer les 60 ans du plus vieux orchestre du continent africain. Un joli bijoux avec une table de mixage tout numérique de dernière génération.

Présentation des titres du double album "60ème anniversaire"

Tous les 36 titres ci-après qui composent ce double album ont été sectionnés avec soin par une équipe des meilleurs connaisseurs de la discographie des Bantous de la capitale. La préface est signée Clément Ossinondé

CD 1 (20 titres) 1 - Manolita (Kouka Célio) 2 - Ba nguembo bo juger (Bantous-Mujos) 3 - Lolaka lua Boso (Papa Noël) 4- Sala lokola olinga ngai (Essous) 5 - Anto na nganda (Essous) 6 - Auguy na Fort-Rousset (Essous) 7 - Basili koyokana (Papa Noël) 8 - C’est ça la vie (Edo Ganga) 9 - Trois mois de tristesse (Rikky Siméon) 10 - Bantous pachanga (Essous) 11 - Bolingo Elie (Mujos) 12 - Merci maman (Taloulou) 13 - Camitina (Pamelo) 14 - Ebandeli ya mosala (Mountouari Kosmos) 15 - Joselina (Nona Arthur) 16 - Samy na Cathy (Samba Mascott) 17 - Nakotinda recommande (Essous) 18 - Mama na Muana (Pamélo) 19 - Rosalie Diop (Kouka Célio) 20 - Tantina tata na mwasi (Essous)

CD 2 (16 titres) 1 - Makambo mibale (Kosmos Mountouari) 2 -Safou Véronica (Tchico Tchicaya) 3 - Alphonsine (Kosmos Mountouari) 4 - Choisis (Taloulou Alphonso) 5 - Faficina (Nino Malapet) 6 - Ma Kiri (Kosmos Mountouari) 7 - Mama Adèle (Essous) 8 - Congo na biso (Pamelo) 9 - Comité Bantous (Kouka Célio) 10 - Badetty (Passy Ngongo Mermans) 11 - Masuwa (Pamelo) 12 - Marie Rose (Gilbert Abangui) 13 - Miso na nzela (Michel Boyibanda) 14 - Isabelle muana Kin (Tchico Tchicaya) 15 - Gigi (Nino Malapet) 16 - Osala ngai nini (Lambert Kabako)

Une fois de plus ,Cerise sur le gâteau, un double album de 36 titres dans une édition de luxe a été mis en vente depuis le 15 août 2019 à Brazzaville. De quoi ravir les inconditionnels des Bantous de la capitale, alors qu’un film documentaire sur Ganga Edo, le doyen des Bantous a été présenté au public le 12 Août 2019.

Pratique : - [email protected]

- [email protected]

Clément Ossinondé