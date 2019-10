"Sève" : N’Yoka Longo et le Zaïko Langa-Langa en 14 chansons incontournables !

"SEVE", un double LP à part dans l’histoire de Zaïko, entre "Ngwasuma" et "rumba folk", servis avec ingéniosité par les fidèles accompagnateurs du célébrissime chef légendaire Jossart N’Yoka Longo, où la voix brille comme une étoile dans le crépuscule. Un disque grave et magnifique.

"Sève "compte 14 titres dont deux du folklore Makoua du Congo-Brazzaville :

1-Système ya Benda, 2-Yaka M., 3-Ayessa Ngwasuma, 4-Anita Wanyi, 5-Classement sans suite, 6-Lutonzol, 7-Sielumuka Folk, 8 - Ambiance Eyenga, 9-Bilan négatif, 10-Sielumuka Ngwasuma, 11- Amour pluriel, 12-Juventus, 13-Ayessa folk, 14-Boh Africa.

Zaïko Langa-Langa, le plus connu des groupes jeunes de l’épopée des années 70 , celui qui a tout pour lui, la discographie culte, la genèse dramatique, le leader charismatique, meilleur ambassadeur de la musique congolaise a choisi pour marquer le coup de faire confiance à Cyriaque Bassoka , un des meilleurs producteurs congolais du moment pour la distribution du double LP "Sève".

Zaïko, l’orchestre de tous les âges

Quand on parle Zaïko "Langa-Langa", Jossart N’Yoka Longo, comme toujours est à la pointe, pour être aujourd’hui l’unique fidèle à l’origine de la création de Zaïko. Il a marqué l’histoire du groupe mythique avec un chant bien particulier qui a fait et fait encore aujourd’hui des émules.

Pour la petite histoire

Créé sous les cendres de l’orchestre Belguide, par un étudiant Belgicain Henri Mongombe ainsi que deux jeunes Kinois D.V. Moanda et Marcellin Bita, (y compris N’Yoka Longo), Zaïko, est une des formations légendaires de la musique congolaise qui a vu le jour le 24 décembre 1969 à Kinshasa. Plusieurs musiciens célèbres ont débuté leur carrière dans ce groupe, influent qui est demeuré depuis les années 70 une véritable école, qui a conduit les pas de bon nombre des artistes célèbres comme, Papa Wemba, Jossart N’Yoka Longo, Pépé Fely Manuaku, Evoloko Jocker, Bimi Ombalé et tant d’autres.

On ne pourrait aujourd’hui déterminer tous les jeunes groupes ou autres ensembles musicaux qui, depuis près de cinquante ans, puisent leur inspiration dans le style de Zaïko. Nous pouvons seulement affirmer que Zaïko est un nom qui occupe une place de premier rang parmi ceux qui ont porté haut l’étendard de la musique congolaise moderne.

Zaïko de retour des Etats-Unis et du Canada

Toujours au meilleur de sa forme, l’orchestre Zaïko rentre d’une tournée triomphale de huit mois (1er septembre 2018 au 15 avril 2019) aux Etats-Unis et au Canada. Cette tournée est considérée comme la plus longue de l’histoire de l’orchestre sur le continent américain.

Pendant ce séjour, le groupe a livré en tout, plus de 30 spectacles dans 12 Etats des Etats-Unis et dans les principales villes du Canada voisin.

2019 - Les 50 ans de Zaïko Langa-Langa

Enfin, notons que Zaïko s’apprête à fêter ses 50 ans d’existence le 24 décembre 2019, actuellement le plus ancien orchestre de la RDC en exercice. Auparavant, le chanteur Jossart N’Yoka Longo qui est né le 7 septembre 1953, a célébré ses 66 ans d’âge. L’anniversaire a coïncidé avec la sortie de l’album "Sève", nouveau joyau de Zaïko Langa-langa. A saisir absolument .

Clément Ossinondé

Pratique : "Sève" le double nouvel album de Zaïko, disponible chez tous les disquaires Distribution Cyriaque Bassoka Production

([email protected])