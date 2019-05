Conférence de presse du 29 mai 2019

IC-Press, La plateforme des médias, communicants et blogueurs, originaires du Congo-Brazzaville en collaboration avec le Comité de Soutien et d’Accompagnement de la cause estudiantine congolaise organise une conférence de presse sous le thème « Analyse des facteurs et des enjeux de la crise estudiantine congolaise , en relation avec le non-paiement des bourses »

Sont conviés à cette conférence de presse :

1—Les médias, les journalistes, les communicants et les blogueurs

2 -La diaspora congolaise de la région parisienne, plus particulièrement

Les étudiants congolais et tous ceux qui sont passés par cette catégorie sociale durant leur vie.

Les parents d’étudiants résidant en région parisienne

Les structures associatives congolaises de la région parisienne

La diaspora congolaise engagée dans le combat de l’alternance de gouvernance du Congo, dite alternance qui doit passer par la chute de la tyrannie

Les intervenants

1- Guy MAFIMBA membre de la structure SASSOUFIT

2- Docteur Michel PANDY-ONDONGO, ancien étudiant, Pharmacien et président de l’association « Congo-Pluriel »

3- Ulrich TOUTA Président de la structure associative « Nouveau Congo »

4- Gaston MAHOUNGOU

Pour l’Ic-Press

Le président

Juste OUAMBA

Localisation

Lieu de la C F D T : 6 rue Adam Ledoux à Courbevoie (92),

Bus : 275 à partir de la Défense grande Arche

Métro : Métro Pont de Levallois ou Bus 176 à partir de pont de Neuilly :

Descendre Place Charras,

En train : de la gare Saint Lazare ou de la Défense par le train, descendre à Courbevoie

Date et heure le 29 mai 2019 de 13 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes