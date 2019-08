CONVOCATION

Les membres et sympathisants des Assises nationales du Congo-ANC (actifs et non actifs) sont priés de prendre part à l’Assemblée générale extraordinaire,

Le SAMEDI 24 AOÛT 2019

DE 14H à 18H

Salle Denfert-Rochereau

Auberge de jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute (en face du 37, rue Pajol) 75018 Paris M° : La chapelle, Ligne 2 ou Max Dormoy, ligne 12.

L’ordre du jour comprendra nécessairement : l’état des présences, le compte rendu de la dernière AG, la passation des pouvoirs entre le bureau sortant et le nouveau, la finalisation de la composition du nouveau directoire et des autres instances, la situation politique nationale et au sein de la diaspora, la définition des actions et activités de la nouvelle mandature. Tout ceci pourrait être résumé en :

1/ Etat des présences

2/ Adoption de l’Odj

3/ Compte-rendu des travaux de la dernière AG et passation des pouvoirs

4/ Cadres de relance des activités institutionnelles et opérationnelles

A- Interne : structuration

B- Externe : situation politique au niveau local et national

5/Questions diverses

NB : Cette proposition d’odj sera discutée, amendée avant toute autre discussion.

Compte tenu des enjeux cruciaux, la présence et la ponctualité de tous sont impératives.

Fait à Paris, le 14/08/2019

Pour le Directoire des Assises,

Le Secrétaire général,

A. P. KIHOULOU

Tél. 0684864033