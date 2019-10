Pour l’année 2019, l’Assemblée générale des congolais du Grand Lyon et une soirée riche en informations pour les membres venus de toute la région lyonnaise pour l’occasion.

Devant les membres venus nombreux le 29 septembre 2019 au Musée Africain de Lyon, le président de l’association a présenté son rapport d’activité pour l’exercice écoulé, qui souligne le dynamisme et le renforcement de l’Association.

Fidèle à ses convictions d’union et de rassemblement des congolais du Grand Lyon, son objectif a été de tout mettre en œuvre pour garder un équilibre financier tout en offrant de la diversité dans le programme d’activités proposés pour le mandant suivant.

L’Assemblée Générale a ensuite procédé à la reconduction du Président, de quelques membres et à la nomination des nouveaux membres. précités.

Enfin, comme à l’accoutumée, l’assemblée générale a permis de faire un point précis sur l’avancée de différents projets, ainsi que sur les partenariats mis en place afin de répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les membres..

Retour aux fondamentaux de l’ACGL

Depuis le 1er Septembre 2011, il est fondé entre les adhérents une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Association des Congolais du Grand Lyon (ACGL)

Cette association a pour but de raffermir les liens de solidarité et de cohésion sociale entre les congolais et apparentés (conjoints, amis, associations…) et de promouvoir la Culture Congolaise en Région Auvergne Rhône Alpes.

Les moyens d’action de l’association sont notamment : La Semaine Culture - La Soirée de Gala - La journée des enfants - Accueil, information et assistance - Le soutien scolaire, les conférences, les réunions de travail - Partenariat aux activités inter associatives - Soutien à l’initiative et à l’activité entrepreneuriale - L’organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.

A ces trois importants outils, s’ajoute également une politique de référencement solide afin de faire connaitre l’ association et ses services au plus grand nombre des membres.

Clément Ossinondé

Pratique : ACGL : 39 rue Georges Courteline 69100 Villeurbanne - France - E-mail : [email protected] - Tel : 06.51.50.67.81