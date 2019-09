La nouvelle étoile de la chanson et de la danse "Mutuashi" brille désormais de mille feux sur la scène musicale congolaise au Kouilou et à Pointe-Noire.



Elle est auteure, compositrice, interprète et danseuse. Avec son look assumé de "Mutuashi" et sa voix chaude, la jeune chanteuse ne laisse pas indifférent. Elle s’apprête à présenter très prochainement à son public, son deuxième album encore en chantier.

Sur les pas de Tshala Muana, laquelle a modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple "Luba" de la R.D.C, Lysa Utena ne ménage aucun effort pour devenir la nouvelle Diva qui aspire à un nouvel essor de renaissance et de modernité, incarnée aussi par la comédie musicale folklorique.

La princesse du Mutuashi née Lysa Utena est une jeune artiste Congolaise qui a fait son entrée sur la scène culturelle en 2002 dans la ville maritime de Pointe Noire. Après ses débuts comme actrice en 2002, la Princesse du Mutuashi crée aussi un groupe musicale avec des jeunes de la capitale commerciale du Congo. S’ensuit une période creuse causée par un repos de maternité..

Sa carrière connait un nouveau départ en 2010 par la sortie de son tout premier album et plusieurs tournées. La Princesse du Mutuashi a prit du recule pour mieux sauter en prenant les choses comme elles viennent afin d’actualiser sa musique. Maintenant en studio avec Rodriguez, cette revient avec son Guru artistique pour de nouvelles collaborations bientôt aux yeux de tous avec la danse "Mutuashi la danse"

Bravo l’artiste !

Clément Ossinondé