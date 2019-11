Pour célébrer les 60 ans de l’orchestre Les Bantous de la capitale, voici un livre rétrospectif de l’histoire de cet orchestre mémorable. Il met en lumière les personnalités congolaises, les musiciens, les différents club bantous, les mélomanes, les acteurs culturels qui se sont longtemps investis, à faire avancer leur orchestre et à en changer l’image, à faire bouger les lignes et à se rassembler autour de valeurs fédératrices.

Au fil des années, des personnes inspirantes et innovantes, humanistes et engagées, entreprenantes et passionnés qui sont autant de visages des soutiens de l’orchestre Les Bantous de la capitale aident à se faire une idée globale de son avènement.

Les 60 ans de l’orchestre mythique de la république du Congo-Brazzaville

L’orchestre Les Bantous de la capitale est le témoignage émouvant de divers aspects de l’histoire de ce groupe mis en lumière dans un survol de 60 ans de vie musicale glorieuse.

Il a tenu sur la barre en réussissant à se renouveler spectaculairement après le départ - provisoire pour certains d’entre eux - de quelques uns de ses plus grandes vedettes.

Aujourd’hui seul dépositaire d’une musique dont la génération actuelle a perdu la clef, l’orchestre Les Bantous de la capitale demeure la source d’inspiration sur les différents rythmes populaires et des mélodies traditionnelles congolaises des années 50.

Les Bantous de la capitale continuent à faire preuve d’une belle sagesse et d’une sûreté parfaite.

Leur dernier passage au Festival des musiques Métisses Angoulême (France), au Centre des cultures du monde Zuidershuis à Anvers (Belgique) au Music Meeting de Nijmegen à Nijmegen (Hollande) , au Babel Med Music le 1er Avril 2009 à Marseille et à l’Olympia de Paris le 12 Avril 2009, est le fruit de longues années d’expérience au cours desquelles ils ont marqué un tournant décisif dans l’histoire de la musique congolaise moderne.

Les admirateurs qui ne connaissent Les Bantous qu’à travers leur discographie seront sans doute ravis par cette histoire vivante relatée par Clément Ossinondé, fidèle compagnon du groupe depuis sa création le 15 Août 1959 et qui est demeuré pendant plusieurs décennies le Secrétaire Général du Club Bantou, avant d’être entre 1969 et 1978 : Chroniqueur musical et ancien animateur culturel à Radio Congo et Radio Liberté. Président l’UMC (Union des Musiciens Congolais) et Président de l’UNEAC (Union Nationale des Ecrivains et des Artiste Congolais).

Denis Malanda

(producteur musical et littéraire, chroniqueur de musique-Maître de cérémonies)

Pratique : le livre 60 ans des Bantous de la capitale (230 pages), aux éditions Edilivre ([email protected] tel 01 41 62 14 40) et disponible chez Amazon, Fnac, Décitre, etc. Prix unitaire : Version papier (38,50) € - Version numérique 4,99€