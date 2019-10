Congo-Brazzaville - Niasony Okomo, quand la diva de la chanson congolaise en Allemagne se met à jour, l’émerveillement est total. Un pont s’établit entre différentes cultures musicales d’Afrique Centrale.

Longtemps absente sur le marché phonographique de la chanson en Allemagne, Niasony Okomo revient et ose lancer très bientôt son plus beau single sur fond de "Bikutsi" Camerounais et "Olama" Téké-Alima Congo. Ci-dessous un clip sensuel aux sonorités propres au bassin du Congo.

Niasony Okomo une source de motivation

C’est en 2013 que le monde musical germanique et africain découvre Niasony, à travers une voix perchée sur des notes de cuivres et de synthé , absolument merveilleux. Sa musique se crée alors une atmosphère mélodique et rythmique, entre l’envie de danser et celle d’écouter passionnément.

Niasony, la magie de chanter

En effet, c’est en 2013 qu’elle ouvre la voie à un style propre à elle, son nouveau rythme de prédilection : "L’Afro-plastique". (Un mélange dynamique de paysages sonores urbains, englobant l’Afro-beat, le Funky, le Folk, le Soukous et le reggae)

La génération "adulte" de l’Afro-plastique va posséder désormais en Niasony Okomo, l’une de ses chanteuses les plus sûres. Peut-être aussi la plus importante chanteuse africaine évoluant en Allemagne sous la bannière congolaise. C’est ainsi qu’on découvre à travers ses albums et singles des nouvelles sonorités devenues indispensables à toute oreille qui se respecte.

Originaire du Congo-Brazzaville (Arrondissement 5 Ouénzé) la ravissante chanteuse Niasony Okomo est basée à Düsseldorf en Allemagne, où elle connait ces dernières années un succès impressionnant. Avec sa voix chaude et prenante, elle a su depuis évoluer, sans renier son penchant, vers une expression plus africaine, alliant la tendresse à la véhémence. Sa prestation laisse entendre un répertoire éclectique, mais toujours spécifiquement afro-plastique.

Artiste multiple : chanteuse et musicienne, elle réalise également ses clips et les illustrations de ses recueils. Evidemment, des textes intimistes et mélancoliques, c’est le point fort de la Diva congolaise en Allemagne. Son prochain single est une documentation au sommet de sa forme, qui s’annonce avec une flamme fantastique.

Clément Ossinondé

Ecoutez : "Sokoto Afro-plastique" (Afroancestralmusic)