Dans son nouvel album "Tobina", comme pour toute sa discographie, Djoson Philosophe et son super groupe "Nkolo mboka" s’autorisent de nouvelles incursions en territoire latino-américain. Tout comme son répertoire de musique urbaine affiche par ailleurs une très bonne santé.

Surnommé : "The winner, O vencedor, El caliente" le chanteur, auteur, compositeur, chorégraphe Djoson Philosophe mêle avec gaieté et persuasion la "Mère" Rumba congolaise et la samba brésilienne, le Son cubano et diverses variétés.

Chaque composition se reconnaît dans un univers musical particulier. Or, l’unité entre danse et musique s’établit par le rythme, lien essentiel, définitoire du genre musico-chorégraphique dans le groupe "Nkolo mboka".

Pour avoir sillonné régulièrement l’Amérique latine, l’Europe, l’Afrique, Djoson Philosophe s’exprime particulièrement bien à travers les métissages musicaux afro-américains, africains et européen.

Résultante d’enjeux symboliques entre groupes sociaux, ces patrons rythmiques ont pu générer, grâce à leur structuration interne au sein du groupe "Super Nkolo mboka", plusieurs genres musicaux. Evidemment, un style multicolore, et pour citer Djoson : "La musique n’a pas de langues, pas de couleurs, pas de races".

Ce que Djoson Philosophe a fait de mieux dans sa carrière

Djoson Philosophe ,"The winner, O vencedor, El caliente", artiste musicien congolais, chanteur, auteur compositeur, chorégraphe et leader de l’orchestre "Super Nkolo Mboka", a débuté sa carrière dans les genres folk moderne dénommé "Swèdè Swèdè", "Ibodo", avant d’aborder la "rumba moderne", puis évoluer dans une suite logique : "créer un pont entre l’Afrique et l’Amérique latine". Un genre dont il revêt toujours, pour éliminer la monotonie qui tue à petit feu la musique congolaise. C’est vraiment un rêve qui a pu se réaliser grâce à un travail acharné et au soutien de son label.

Djoson Philosophe : Un brillant parcours, une place à part, un peu unique.

Il est récipiendaires de plusieurs distinctions et a participé à diverses rencontres culturelles aussi bien au Congo qu’à l’étranger.

1996 - 2ème prix du 1er concours chorégraphique de Brazzaville "Mabina Danse." -

1997 - Lauréat du concours des meilleurs orchestres jeunes de kingabwa-Limete. - RDC - 1999 - Participation au Festival "Lokole." - Crochet Musical du CCF Brazzaville.

2006 - Trophée "Libota" pont sur le Congo - 2009 - Prix d’Excellence de L’ARLNJC 2009.

2011 - Rencontre des professionnels des musiques d’Afrique centrale et des pays des grands lacs pour la francophonie, Kinshasa.

2015 - Rencontre musicale à la playa larga de Matanzas Cuba. - Spectacle de clôture des 11ème jeux africains, Brazzaville. - 2016 Festival des musiques noires ,Salvador de Bahia - Brésil.- 2017 - Participation au Festival MIA, Cotonou ,Benin.

2018 - Distinction Honorifique par le Centre Culturel Russe - Brazzaville. - Participation à la 3ème session ordinaire de la conférence du comité technique spécialisé(CTS) sur la jeunesse, de la culture et des sports à Alger, Algérie. - Festival AFRIMA, Ghana, Accra.- Prix de la créativité Studio 210. - Mars 2019 - Prix d’excellence pour la visibilité de la musique congolaise à l’étranger par le RJCPEC.

Participation à toutes les éditions du FESPAM (Festival Panafricain de Musique) -Brazzaville.

Discographie

Djoson Philosophe : Une petite discographie, mais incontournable pour les adeptes de la musique afro-caribéenne et une oeuvre inestimable pour la musique congolaise.

1999 - l’album "Sacrifice"- Production en images et en musique de Médard Moussodia

2001 - La chanson patriotique Dialogue = Réconciliation avec pembey Sheiro et Tamaris.

2005 - l’album "10 sur 10",une production de MB Saka Productions.

2013 - L’album "The Winner". Une production de Scorpion productions et Anytha Ngapy Productions. Distribution Cyriaque Bassoka Productions.

2014 - Le single "Opaio"- Distribution digitale Cyriaque Bassoka Productions.

2019 -l’album "Multicolore" - Distribution digitale de Cyriaque Bassoka Production, dont les titres : "Rumba Na Piste", "Envoutement", "Efandza nteke" et "TO Bina" déjà disponibles en toutes formes de téléchargement digitale.

Djoson Philosophe artiste de grande valeur dans le monde de la rumba et de l’Afro-caribéenne, enchante par sa performance subtile et sa créativité. Son chant harmonieux qui fait chaud au cœur, offre un charme spécial aux standards latino-américains et africains.

Enfin, notons que Djoson Philosophe, accompagné par son super orchestre "Nkolo Mboka" se produit tous les samedi à Brazzaville en "Spectacle Show acoustique", à partir de 16 h au Resto-Bar "Massala"(25 rue Haoussa - Rond point Poto-poto)



Clément Ossinondé