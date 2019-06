De sa voix de baryton, l’ambassadeur de Chine au Congo a confirmé l’effacement de la dette de ce pays. Cette annulation est supposée remettre en selle une économie réduite en lambeaux par le gouvernement Sassou.

Hollande

La déstructuration économique, on ne le soulignera jamais assez, a été opérée par le régime congolais alors qu’il y avait une éclaircie financière grâce à la hausse du prix du baril de pétrole. On ne peut expliquer ce paradoxe si on ne pointe du doigt l’absence de démocratie dans laquelle patauge le pays quand l’ex-Président français, François Hollande donna quitus à Sassou de mettre « l’est à l’ouest » (expression arabe qui signifie foutre le bordel).

« Le Président congolais peut consulter son peuple » concéda-t-il en 2015. On connaît la suite. Validation d’une nouvelle Constitution taillée sur mesure, tricheries électorales, arrestations des opposants politiques, guerre du Pool.

Cela dit, la remise de la dette estimée à 28 millions de dollars a l’apparence de ce que le lanceur d’alerte Adrien Houabaloukou appelle à juste titre une « prime à la casse ».

Dans l’univers congolais, cette prime (cette régulation économique) est une preuve du cynisme de ceux qui prétendent aider le Congo. Lorsqu’on sait l’usage que fait le Congo des aides, les banquiers remplissent d’eau un panier percé (ou un tonneau qui fuit de toutes parts comme dans le mythe des Danaïdes).

Autant dire à la suite du démographe Alfred Sauvy, l’aide au développement n’a jamais aidé personne, sauf les barons des régimes.

L’Elysée

Adrien Houabaloukou, dans ses causeries bi-hebdomadaires, invite l’élite de la diaspora de se rendre à L’Elysée rencontrer le successeur de François Hollande. Le but de cette antichambre auprès d’Emmanuel Macron : susciter l’influence de la France sur le FMI afin d’alléger la dette congolaise.

L’Elysée écoute-t-elle ce type de doléances ? Ce n’est pas l’amitié, ce sont les intérêts qui guident les décisions de La France depuis De Gaulle.

En revanche ce que la délégation préconisée par A. Houabaloukou pourrait dire à Macron c’est de ne plus bichonner les tyrans africains comme les négriers les esclaves (à en croire la romancière Christine Angot). Mais, il faut le lui accorder, Emmanuel Macron n’a jamais promis (comme Hollande) d’en découdre avec la Françafrique. Qu’on ne lui jette pas la pierre s’il ferme les yeux sur les exactions dans le Pool et sur la façon dont Sassou traite ses adversaires politiques.

Cynisme

On a vu avec quelle hargne Sassou ritualise ouvre la boîte de Pandore. Avec un rare cynisme, Sassou rabroua une étudiante qui lui demandait des précisions sur l’argent des générations futures. « En quoi cela vous concerne-t-il puisque ça concerne ceux qui vont vous succéder ? » cingla-t-il. Conclusion : les Congolais peuvent faire une croix sur les milliards que Sassou promit laisser en héritage à nos descendants. Sassou a liquidé les liquidités dans des dépenses d’un autre âge. Toujours avec froideur, Sassou argua à Moscou que le sort des bourses, des salaires et des pensions le préoccupe tellement qu’il en est devenu insomniaque. Qu’est-ce qui l’empêche de rapatrier les « panama paper’s » pour colmater les trous du tonneau. Comble de cruauté, pendant qu’il embobinait les boursiers congolais à Moscou, Sassou finalisait des contrats d’achat d’armes de guerre (y compris des engins nucléaires) chez le grand-frère soviétique.

Principe de causalité

L’ambassadeur chinois, Ma Fulin, a été clair. C’est la dette officielle qui a été remise. Pas celle des particuliers. « Il ne s’agit pas de la restructuration de la dette des privés chinois. » s’empresse-t-on de nuancer. Sassou n’est pas sorti de l’auberge.

C’est ici qu’il faut souligner le cynisme des bâilleurs mondiaux qui s’acharnent de prêter à des flambeurs. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Congo, occupera le statut de pays pauvre très endetté quel que soit le volume d’aide et le niveau d’effacement de la dette. Un prédateur sévit depuis un demi-siècle à la tête de ce pays.

Morsure

Des groupes de réflexion comme la CDI (Convention des Démocrates Indépendants) d’Adrien Houabaloukou, La Codesa (Actions et Conseils pour le Développement Economique et Sociale en Afrique) de Jean-Luc Malékat, Les Indignés du 242, le Collectif Sassoufit, le Nouveau Congo, des individualités comme Me Philippe Youlou font pression. Le dialogue (inclusif ou exclusif) (on parle aussi de Conférence-bis) devient urgent.

Problème : dialoguer pourquoi, pour quoi ? De quels moyens de pression dispose la société civile pour faire asseoir Sassou à une table de négociations. Echaudé par la Conférence Nationale en 1991, Sassou craint la moindre table-ronde depuis son retour au pouvoir. Quand on a été mordu par un serpent, on redoute le ver de terre.

Sisyphe

Le FMI au lieu de remettre chaque signature d’accord au lendemain devrait assortir son aide à Sassou à une démocratisation de l’espace politique au risque de remplir le tonneau de Danaïde. Que font Mokoko, Okombi en prison ? Quand on effacera les créances du Congo sans effacer la dictature, aux mythes grecs de Pandore et de Danaïdes on devra ajouter celui de Sisyphe (ou l’éternel recommencement) comme seules grilles d’analyses pertinentes pour comprendre ce pays qui court le risque d’une nouvelle guerre civile en 2021.

Thierry Oko