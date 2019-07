Nakomitunaka - Quelle est la nécessité pour les noirs de partager la religion fondée sur le Christ ?

Composée en 1972 par Kiamuangana Mateta "Verckys", la chanson “Nakomitunaka” (Je me demande) arrive en pleine politique de recours à l’authenticité lancée le 27 octobre 1971 par le président Mobutu, et qui perturbe les relations avec l’église catholique qui n’est pas contente de la série des mesures pour se détacher de tout ce qui peut rappeler l’Occident et la religion, notamment la suppression des prénoms chrétiens.

D’ailleurs le thème développé dans la chanson “Nakomitunaka” n’a pas du tout plu au Clergé. Elle décortique un certain nombre des faits bibliques qui sont défavorables à la race noire. Par exemple la question pourquoi Adam et Eve, Jésus Christ, tous les Saints sont de race blanche ? Toutes les statues dans les églises chrétiennes représentent des personnes blanches ?... Qui est donc l’ancêtre de la race noire ?

Notons que la chanson a coûté à Kiamuangana une sévère mise en garde de l’Eglise catholique, au point d’éviter strictement les milieux chrétiens.

Mais, au moment où on assiste au marché aux esclaves en Libye, l’indignation qui monte en flèche fait penser aussi à “Nakomitunaka”.

Ceci étant il y a lieu tout de même de s’interroger sur les origines de la race noire : (en tenant compte des avis de nos confrères Caleb79 et Jean-Claude Guillaume )

Donc de Adam et Eve, il y avait un peuple ayant la même couleur sur la terre. La Bible nous enseigne que Dieu avait détruit toute la terre à l’exception d’une famille de huit membres, à savoir Noé et sa femme, ses trois enfants (Sem ; Cham et Japhet) et leur femme respectives. Donc si nous voulons comprendre d’où nous viennent toutes les races c’est l’époque indiquée à l’analyse.

Selon le livre d’Enoch, (livre classé apocryphe) Noé avait trois fils et chaque fils avait sa couleur propre et respectivement à leur tour une descendance. CHAM était l’un d’eux et il est le premier noir sur la terre. (la science semble vouloir nous dire qu’Adam était noir, pour nous emmener à dire que les premiers occupants de la terre étaient des noirs, mais selon la Bible cela est simplement erroné)

Cependant, le livre de La Genèse nous rapporte la conduite irrévérencieuse d’un des fils de Noé, Cham, et apparemment de son petit-fils Canaan, ce qui eut pour résultat une malédiction prononcée par Noé sur Cham et sa descendance, lui prédisant un statut d’esclaves (Gen. 9.22-27). Il est également facile de découvrir dans (Gen.10.6-14) que cette descendance de 4 fils fut constituée de peuplades de race noire.

1 - Cush. (Le pays de Cush comprend toute la partie sud de l’Egypte ainsi que l’Ethiopie). 2 - Mitsraïm. (Assimilé à l’Egypte). 3 - Puth. (est généralement associé à la Lybie selon la référence de Nahum 3.9.). 4 - Canaan. - (désigne l’ensemble des peuples habitant ce qui allait devenir le futur territoire d’Israël. Comprend : Sidon ; Heth ; Jébusiens ; Amoréens ; Héviens ; Arkiens ; Siniens ; Arvadiens ; Tsemariens ; Hamathiens)

Il n’en a pas fallu davantage pour échafauder de funestes théories sur l’infériorité de la race noire, la justification de l’esclavagisme, prôné en son temps même par la chrétienté.

Il n’est absolument pas logique de penser que la malédiction de Noé puisse s’étendre sur toute une race à travers les âges, Dieu lui-même ne se permettant pas une telle sévérité :

« ...moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. » (Ex20.5-6)

Qui est Kiamuangana Mateta Verckys ?

L’auteur de la chanson thématique de grande portée politique “Nakomitunaka”, Kiamuangana Mateta “Verckys”, est né à Kisantu (RDC) le 19 mai 1944. Artiste musicien et saxophoniste, il est également patron des éditons musicales “Veve” qui regroupe plusieurs activités dans le domaine de l’édition musicale et de la promotion des jeunes artistes.

Etudes et musique

Etudes primaires à l’Athénée de Ngiri-Ngiri, puis à l’Athénée de Kalina, jusqu’aux humanités modernes. Dès son jeune âge, il s’intéresse à la musique. Il apprend le maniement de la clarinette à la fanfare kimbanguiste, mais c’est Isaac Musekiwa qui l’initie au saxophone.

Carrière musicale

1962 à 1969, successivement saxophoniste dans les orchestres Los "Cantina", "Jamel Jazz", "Congo-Rock" de Paul Ebengo alias Dewayon, le groupe musical de Gérard Kazembe, avant d’intégrer en 1963, l’orchestre O.K Jazz.

Février 69, Verckys est exclu de l’Ok Jazz à la suite des enregistrements dissimulés. Il monte l’orchestre « VeVe », le 5 avril 1969 à Kinshasa, avec des musiciens comme, Sinatra Bonga Tshekabu dit "Saak Saakul", Loko Massengo “Djeskin", Bovick Ye Bondo, Mario Matadidi (chant), Danila (guitare solo), Jim (guitare basse), José Bébé, Kelly Makiadi, Maproco (saxo)… L’orchestre Veve fait sa sortie officielle au bar Vis-à-vis en juin 1969.

1972, défection au sein de l’orchestre “Veve”. Sinatra, Djeskain et Mario quittent le groupe pour former l’orchestre "Sosoliso", du trio MA-DJE-SI (Mario-Djeskain-Sinatra)

Aussitôt après cette défection, l’orchestre Veve se restructure, et s’équipe d’un équipement complet d’instruments de musique. mais Kiamuangana se lance particulièrement dans la production discographique à partir de son studio d’enregistrement (avenue Eyala, commune de Kasavubu) et plus tard il ouvre son magasin “Zadis” sur la place Victoire à Kinshasa.

Autorité de premier plan dans l’organisation des artistes-musiciens Umuza (Union des musiciens zaïrois) - Umuco (Union des musiciens congolais)

1988, Décès de Vicky Longomba, président de l’Umuza (Union des musiciens zaïrois). Verckys Kiamuangana Mateta le remplace. Il organise le bureau et met en place une structure pour suivre les démarches avec la Soneca (société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs) et la situation sociale des musiciens.

Mai 1995, Kiamuangana est réélu à l’unanimité par tous les membres, comme président national de l’Umuza. En 1998, il dirige avec Tabu Ley, Zatho Kinzonzi et Philippe Kanza, les travaux de l’Umuco, (Union des musiciens congolais). Depuis il est demeuré à la tête de l’union, cumulativement avec ses responsabilités au sein de la Soneca (Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs) liquidée en 2000 et surtout président du conseil d’administration de la Socoda (Société congolaise des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins) depuis le 4 août 2015 (par ordonnance présidentielle n°11/022 du 18 mars 2011).

Clément Ossinondé