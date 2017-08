Depuis le 21 octobre 2016, les activités de la Compagnie Nationale Equatoriale

Congo Airlines (Ecair SA) ont été suspendues par l’Agence de Sécurité

Navigation Aérienne (ASCNA) pour banqueroute, alors qu’elle venait d’émettre

un emprunt obligataire de 60 milliards FCFA, par appel à l’épargne publique en

avril 2016, au taux de 6% à maturité 2016-2021, pour soutenir son exploitation.

Dans sa session du 17 juillet 2017, la Commission de Surveillance du Marché

Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) a décidé d’annuler cet emprunt,

au motif que la société boursière chargée de l’opération, n’a collecté que 16%

des fonds nécessaires. Cette décision est riche en enseignements à plus d’un titre :

1) Des conséquences : Au moins quatre s’en dégagent : 1) Ecair SA devra

rembourser les 10 milliards déjà encaissés à toutes les personnes physiques ou

morales qui ont souscrit à cet emprunt, 2) cette société devrait être déclarée en

faillite par le Tribunal de Commerce de Brazzaville, 3) l’interdiction de toutes

les autres entreprises publiques congolaises de recourir, jusqu’à nouvel ordre, à

toute négociation ou tout accord d’endettement par l’épargne public quel qu’en

soit le montant, 4) la signature du Congo s’en affaiblie sur le marchés financiers

internationaux.

2) Des causes de la faillite : Dans le domaine de transport aérien civil géré par

l’Etat, le Congo n’est pas à sa première faillite. Par la loi n°37-65 du 12 août

1965, l’Etat créait la société dénommée Les Lignes Nationales du Congo (Lina-

Congo) et en détenait 66% du capital. Cette entité bénéficia, en 1974, de

4.904.000 $ de subventions et d’un prêt de 880.000 $ du Canada pour compléter

la flotte héritée d’Air Congo (1961-1965). En cessation de paiement, Lina-

Congo fut liquidée en 2004 et donna naissance à deux sociétés nationales : 1) la

Nouvelle Air Congo, équipée de 4 aéronefs chinois M.A. 60, orientée vers le

marché intérieur qui ne réalisa son vol inaugural que le 16 août 2013, sans un

plan des affaires cohérent sur un marché très concurrentiel, elle n’atteindra

jamais son seuil de rentabilité ; 2) la Compagnie Nationale Equatoriale Congo

Airlines (Ecair SA), créé le 06 novembre 2006, tournée essentiellement vers

l’international. Elle commença sa périlleuse exploitation, le 26 septembre 2011,

alors que son plan d’affaires établi par Lufthansa Consulting, ne prévoie les

bénéficies qu’à partir de 2013.

Ecair SA, avec un capital de 300 milliards FCFA, détenu à 99,99% par l’Etat

Congo, 0,000015% par le Port Autonome de Pointe-Noire et 0,000015% par

l’allemande Heli Avia, libéré à 89,67%, emploie 700 salariés. Elle dispose de 7

avions, âgés de 18,8 ans en moyenne, sous assistance technique du Suisse

Privatiar et assure sept rotations quotidiennes entre Brazzaville et Pointe-Noire,

opérant jusqu’à 136 vols hebdomadaires vers l’international pour 40.000 heures.

Le taux moyen de remplissage des avions inférieur à 51%, génère un chiffre

d’affaires de 971 milliards FCFA en 2011 contre 8.041 milliards en 2016 qui ne

couvre pas les charges d’exploitation d’un avion. La société a cessé ses vols, le

21 octobre 2016 par décision de l’ASECNA pour insolvabilité.

Le rapport d’audit des cabinets Cacoges Sarl et Rainbow Finance SA (2017)

confirme la faible maîtrise du métier par Ecair SA et son déséquilibre financier

chronique, caractérisés par l’absence de 28,931 milliards FCFA pour renouveler

ses biens durables avec ses capitaux stables, de 26,452 milliards FCFA de biens

d’exploitation pour payer ses dettes d’exploitation, de 2,080 milliards FCFA de

trésorerie pour payer ses dettes échues. Les pertes s’élèvent à 3,833 milliards

FCFA en 2011 contre 48,167 milliards FCFA en 2016.

L’analyse de l’exploitation montre que les charges d’assistance technique

représentent 5,01% du total des charges en 2011 contre 11,34% en 2016, les frais

administratifs sont passés de 0,96% à 40%, les dépenses de carburant (8,89% à

15,07%) et les frais du personnel (6,42% à 8,17%). D’où, une marge sur coût

d’exploitation déficitaire s’élevant à 1.585 milliards FCFA en 2011 contre 6.732

milliards en 2016. L’irrégularité de la comptabilité et l’absence d’un contrôle de

gestion interne, accompagnent une gouvernance opaque, contrastant avec le

silence des organes de contrôle de l’Etat qui ne tirent pas toutes les leçons de la

faillite des entreprises d’Etat dans le secteur du transport aérien depuis Lina-

Congo.

3) Des perspectives : Les négociations en cours entre l’Etat congolais et

Ethiopian Airlines, pourront aboutir soit au rachat, soit à une prise de

participation conséquente, permettant à Ecair SA de renaître de ses cendres et de

bénéficier de l’expertise africaine. Elle pourra se concentrer d’abord sur la

satisfaction de la demande intérieure, puis régionale et ensuite internationale.

C’est peut-être le sort qui attend également les autres compagnies contre

performantes de l’Afrique centrale comme Cameroun Airlines ou Air Gabon et

tant d’autres qui montrent les limitent des Etats africains dans la maîtrise du

métier du transport aérien civil, et la nécessité des transferts d’expérience entre

les entreprises du continent.

Ainsi, l’efficacité du modèle de gestion d’une compagnie de transport aérien

dépend de la qualité de son plan stratégique d’affaires, de la compétence des

ressources humaines qui l’animent, de l’efficience de sa gouvernance, et de

l’efficacité de son système de gestion et de contrôle budgétaire.

Emmanuel OKAMBA

Maître de Conférences HDR en Sciences de Gestion