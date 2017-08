Les Assises Nationales du Congo (ANC) se satisfont du retour à Paris, ce 11 août 2017, de notre compatriote, Modeste Boukadia, président du CDRC (Cercle des Démocrates et Républicains du Congo), détenu arbitrairement depuis le 15 janvier 2016, par le régime illégal, illégitime et indigne de la république du Congo-Brazzaville.

Les Assises Nationales du Congo se saisissent de l’occasion pour souhaiter une prompte guérison à monsieur Modeste Boukadia, après vingt mois de privation de liberté et d’accès aux soins.

Les Assises Nationales du Congo, rappellent que plusieurs compatriotes croupissent encore dans les prisons congolaises, et nombreux y ont déjà perdu la vie.

C’est pourquoi, les Assises Nationales du Congo réaffirment leur solidarité et leur indéfectible soutien aux vaillants patriotes Paulin Makaya, Général Jean Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Anatole Limbongo Ngoka, Jean Ngouabi, Jacques Banangandzala, Colonel Marcel Mpika, Ghys Fortuné Mbemba, et des centaines d’autres citoyens et jeunes Congolais, qui sont victimes de l’arbitraire du pouvoir sanguinaire du dictateur Denis Sassou Nguesso.

Les Assises Nationales du Congo continuent à militer en faveur de la libération sans conditions de tous nos compatriotes incarcérés par un pouvoir tyrannique qui a perdu toute crédibilité internationale.

A cet effet, les Assises Nationales du Congo annoncent l’organisation, le samedi 19 août à Paris, d’une journée d’hommage aux prisonniers politiques du Congo-Brazzaville, et aux populations martyres du Pool, en collaboration avec la Représentation en Europe de la Fédération Congolaise de l’opposition et la participation de toutes les forces vives politiques et sociales congolaises.

Pour le triomphe de la cause du peuple et de la démocratie, vive le Congo Libre !

Fait à Paris le 12 août 2017

Le Délégué Général

Mawawa Mâwa-Kiese

