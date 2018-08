Ayant eu le bonheur et la chance de le côtoyer depuis des années, la dernière rencontre remonte au mois de décembre dernier, lors de la tenue de ‘‘One Planet Summit’’, à Paris en France, l’écrivain et chercheur congolais, le Dr Michel Innocent Peya lui a dédicacé son livre "vision verte de Denis SASSOU NGUESSO".

Choqué par le décès de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix, décédé samedi 18 août 2018 en Suisse, à l’âge de 80 ans, après une courte maladie, le Dr Michel Innocent PEYA le décrit dans cette vidéo, comme un homme affable, modeste, de conviction, engagé et déterminé pour assurer la paix, la stabilité, la sécurité, le développement et le progrès de notre monde.

Pour Michel Innocent Peya, Kofi Annan est tout simplement un monument, une icône, un exemple et un modèle pour les générations actuelles et futures d’Afrique et du monde.