L’ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix, le Ghanéen Kofi Annan, est décédé samedi 18 août en Suisse, à l’âge de 80 ans, après une courte maladie. Les réactions, en Afrique et dans le reste du monde, lui rendant hommage, se multiplient. L’écrivain et chercheur congolais, le Dr Michel Innocent Peya a salué la mémoire de ce « grand homme de paix, qui de par son intégrité et par la stabilité qu’il a su traduire, restera à jamais un modèle pour le rayonnement des générations actuelles et futures »

Pour le Dr Michel Innocent Peya, « Kofi Annan a su marquer de son empreinte, son passage à la tête du Secrétariat général des Nations unies en homme de dialogue, de justice et d’équité, rendant de fait à l’organisation, la noblesse de ses missions, à l’égard des Etats, faisant de l’homme un fin rassembleur, un diplomate charismatique. Son passage à la tête de l’ONU de 19997 à 2007 aura montré, par-delà les crises qui ont secoué le monde et notamment l’Afrique en cette période, qu’avec l’action des hommes d’exception, nulle crise n’est insoluble ».



Sa disparition est une grande perte pour l’humanité.

D’un point de vue somme-toute personnel, je garde de Kofi Annan son extrême modestie qui me frappa, alors que je lui dédicaçais mon livre « Vision verte de Denis Sassou Nguesso… » lors de la tenue de ‘‘One Planete Summit’’ en décembre 2017, à Paris en France. J’ai encore en mémoire ses encouragements et ses conseils avisés à mon endroit. Il témoignaient la marque de ces hommes qui influencent, voire changent le cours de l’histoire des nations et des hommes. Nos instants de partage furent pour moi telle une immersion dans la bibliothèque vivante qu’il était. Oui, ainsi que le dit Amadou Hampaté Bâ ; avec sa disparition, c’est une bibliothèque, celle de nos fondements d’hommes, qui vient de se consumer.

En ces instants d’extrême douleur et d’intense émotion, nous souhaitons à sa famille, à son pays le Ghana, à l’Afrique et au monde dont il était devenu le citoyen, nos condoléances les plus émues », a déclaré l’écrivain et chercheur congolais.