Comble du paradoxe, le salaire dont les marxistes disent qu’il est « le masque de l’exploitation » n’est plus perçu par le personnel de l’Université Marien Ngouabi. En somme, les profs sont doublement lésés. Non seulement l’Etat les exploite, en plus l’état leur refuse la pilule qui, en tant normal, rend cette exploitation moins douloureuse.