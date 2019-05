Distribution des batteries de cuisine en aluminium simple et aluminium avec une couche antiadhésif

Pour les batteries en aluminium de production ukrainienne

La batterie de cuisine en aluminium est extrêmement légère. Dans nos marmites, les plats et l’eau bouillent plus rapidement, la cuisson prend généralement moins de temps.

Nous proposons des casseroles de différentes formes, tailles et de volumes

La qualité de la batterie de cuisine en aluminium dépend de son épaisseur. Plus les parois et le fond de votre casserole sont épais, moins elle risque de se déformer.



Les principaux avantages de nos batteries de cuisine en aluminium sont les suivants :

• La batterie de cuisine en aluminium ne rouille pas.

• Non nocif pour la santé.

• Répartition uniforme de la chaleur.

• La possibilité d’utiliser la vaisselle sur tous les types de poêles : à gaz, électrique, vitrocéramique.

• Les plats moulés à parois épaisses sont pratiques pour rôtir de la viande, dinde ou poulet à rôtir et cuire des légumes.

Pour les batteries avec couche antiadhésif

Le souci quotidien de l’écologie n’est pas simplement une tendance mondiale à la mode, mais la contribution totale de l’humanité à l’avenir propre et sain de notre planète. Comprenant cela, un nombre croissant de personnes s’efforcent de contribuer à l’amélioration de l’environnement et les hôtesses sont devenues de plus en plus responsables dans le choix des plats utilisés chaque jour pour cuisiner des plats pour leur famille. Après tout, non seulement les caractéristiques opérationnelles, mais aussi les propriétés environnementales sont devenues importantes. Les principaux avantages des plats BIOL avec revêtement antiadhésif sont les suivants :

• Les ustensiles de cuisson avec revêtement antiadhésif sont faciles à nettoyer et très pratiques à utiliser. Elle est très facile à entretenir.

• Le revêtement antiadhésif allemand Greiblon de Weilburger Coatings, moderne et de haute qualité, vous permet d’utiliser un minimum de graisses lors de la cuisson, ce qui est un avantage indéniable.

• Ware BIOL avec revêtement antiadhésif caractéristique d’innocuité, de résistance aux alcalis et aux acides.

• Augmentation de la résistance à l’usure du revêtement.







