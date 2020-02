Doudou Copa de Mi Amor était à Nice vendredi 14 février 2020 pour la St-Valentin. L’évènement s’est déroulé au restaurant Le Palenké, au 6 de la rue Lépante, dans le centre-ville de la capitale azuréenne.

Ce fut une première. Rares sont les musiciens congolais qui viennent égayer les mélomanes du sud-est de la France. L’artiste devrait enchaîner pour un concert live le lendemain à Nantes où l’attendait son groupe de musiciens aile française. Si son calendrier est respecté, l’ancien membre du groupe Extra-Musica devrait se retrouver cette semaine du 17 février à Brazzaville où l’attend l’aile locale de son orchestre.

A Nice, au Palenké, restaurant camerounais de Djéni, l’artiste a compté sur l’appui médiatique de Bob Ebaka show et au management de Serge Ambeto, de Magloire Bongouanza et Thierry Mantsounga.

Tempo

La rumba congolaise est un enjeu capital de l’identité musicale des deux rives du fleuve Congo. Fascinés par le coupé-décalé, nombre d’artistes du Bassin du Congo s’en éloignent de plus en plus. Heureusement, gardien de l’orthodoxie, Doudou Copa ne ménage aucun arrangement pour garder sauf le tempo des anciens. L’une de ses prouesses c’est d’avoir repris dans un concert Kamitina de Pamelo Mounka dans Les Bantous de la Capitale.

. Chez cet artiste, il y a comme une continuité entre les modernes et anciens. C’est tout à son honneur.

De l’avis des mélomanes, Doudou Copa de Mi Amor (de son vrai nom Bienvenu Dominique Elenga Laka) serait l’un des rares à jouer encore de la vraie rumba. On a vérifié nous-même ce constat ce jour de la fête des amoureux sur la Côte d’Azur au Palenké, l’un des espaces où se tiendront bientôt des débats littéraires.

Querelle des Extra

Interrogé sur le conflit qui mine ses anciens amis scindés désormais en deux groupes (Extra-Musica et Extra-Musique Nouvel Horizon ) Doudou Copa s’est dit neutre et s’estime content d’être loin de tout ça. « Les gens me donnent aujourd’hui raison » note-t-il aujourd’hui avec philosophie.

Dans l’émission Le Team de Doudou Copa, les musiciens de son groupe brazzavillois avouent manquer de dynamisme en l’absence de leur leader Doudou en séjour en France. « Nous l’attendons avec fièvre » ont-ils dit en substance au micro de la chroniqueuse musicale Dorcas du Buzz (19 février 2020 sur YouTube)

Thierry Oko