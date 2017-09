L’idée que l’école est, en général, un acteur des inégalités sociales a été largement répandue par les théoriciens de l’Education. Au contraire, L’ECOLE SUPERIEURE DE LANGUES ouvre ses portes à toutes les catégories sociales.

Traversée par une crise reconnue au sommet de l’Etat, la société congolaise se distingue par sa capacité d’innovation pour relever les défis toujours croissants qui se présentent à elle. C’est ce à quoi s’attèle le professeur Basile Marius NGASSAKI à l’origine de ce concept académique.

Ecole Supérieure de Langues (ESL)

Située au 2 rue Kitamba – Kombo Brazzaville Congo

Type de formations :

Formation de masse :

Les langues vivantes étrangères au grand public :

Anglais, Espagnol, portugais, italien, allemand, russe, chinois, français, kituba et lingala



CONDITIONS D’ACCES

Aucune, L ’ESL est ouverte à tout le monde sans restrictions

Niveaux de formations : préélémentaire, élémentaire, intermédiaire-moyen, intermédiaire, intermédiaire-avancé, avancé.

Durée de formation pour chaque niveau : trois mois

Certificats : chaque niveau est sanctionné par un certificat

Formation académique

Traducteur interprète, secrétaire trilingue, Langues étrangères appliquées (LEA)

Linguistique anglaise, littérature du monde anglophone (africaine, américaine, britannique) civilisation du monde anglophone (africaine, américaine, britannique)

CONDITIONS D’ACCES

Pour les secrétaires trilingues, niveau exigé Bac G1

Toutes séries de Bac confondues pour les autres formations

Niveaux de formations : Licence trois ans, Master deux ans après la Licence

Thèse uniquement pour les études de linguistique, de littérature et de civilisation (trois à cinq ans après le Master)

Renseignements : 00242 22 613 62 95 / 00242 05 551 78 40

[email protected]

Promoteur et Directeur Général : Professeur Basile Marius Ngassaki

Ouverture officielle pour la filière académique : le 23 octobre 2017

ASPECTS PEDAGOGIQUES

Méthodologie

Notre méthodologie repose sur une combinaison réussie de trois approches : la globale, la syllabique et la participative. En effet, l’interaction des approches globale et syllabique trouve toute sa substance dans la méthode participative des « learners » . Ainsi les compétences cognitives et affectives de ceux-ci permettent une meilleure prise en compte de leurs connaissances passives et actives.

Matériel pédagogique

Laboratoire de langues, équipement pour traducteur-interprète, Internet, matériel informatique, bibliothèque, librairie.