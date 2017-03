Commémoration Dimanche 19 mars 2017, à la Basilique Saint-Denys d’Argenteuil, une messe présidée par Mgr Stanislas Lalanne commémorera le 40ème anniversaire de la mort du cardinal Emile Biayenda, grande figure de l’Eglise au Congo.



Le 22 mars 2017, l’Eglise catholique et les hommes de bonne volonté au Congo vont commémorer la mort du premier cardinal congolais, Emile Biayenda, archevêque de Brazzaville, assassiné le 22 mars 1977. Son procès en béatification est en cours.

Chrétiens congolais résidant en Ile-de-France et ailleurs, hommes et femmes de bonne volonté, amis du Congo, vous êtes invités à vous associer à cette commémoration, au cours de la messe qui sera présidée par Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, le dimanche 19 mars 2017 à 15h, en la Basilique Saint-Denys d’Argenteuil1

Que le Seigneur Jésus, par le sacrifice du cardinal Emile Biayenda, nous accorde les grâces que nous lui demandons avec confiance pour chacun de nous et pour le Congo.

(1) La Basilique Saint-Denys d’Argenteuil, connue pour abriter la Sainte Tunique du Christ, est à 8 mn à pied de gare d’Argenteuil ; des personnes se tiendront à la gare pour vous en indiquer le chemin. En voiture, se garer entre 92 et 84 boulevard Héloïse, 95100 Argenteuil.



Prière pour la béatification du cardinal Emile Biayenda :

Seigneur Dieu, notre Père, qui as révélé aux hommes, par ton Fils Jésus-Christ, les voies du Royaume des cieux et de l’éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Emile Biayenda, la grâce d’être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.



Abbé Olivier MASSAMBA-LOUBELO

prêtre fidei donum dans le diocèse de Pontoise

Mars 2017



En savoir plus sur le cardinal Emile Biayenda.