Le Docteur Michel Innocent Peya se consacre volontiers à sa passion : l’écriture. Son beau brin de plume a toujours quelque chose de magique. Déterminé à traduire sa liberté de pensée et d’action, l’écrivain-chercheur vient de larguer sur le marché des œuvres de l’esprit, la ‘’Bombe « N » Richesses, Mystères et Opportunités du Bassin du Congo, Plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète’’.

Ce livre de 290 pages, publié aux Editions l’Harmattan, est divisé en cinq (05) parties et compte quatorze (14) chapitres.

« Il est plus facile pour moi de traduire par l’écriture la vision écologique du Président de la république du Congo. J’écris aussi pour les générations actuelles et futures » nous a confié Michel Innocent Peya à qui il a fallu une bonne dose de courage pour réaliser toutes les étapes nécessaires à l’élaboration de ce livre d’une profonde sensibilité, qui vous transporteront dans les profondeurs du bassin du Congo, la deuxième réserve du monde : ses richesses naturelles, ses mystères, les cadres juridiques et institutionnels nationaux, sous-régionaux et internationaux qui le protègent.



L’auteur qualifie de Bombe « N » ces différentes formes de catastrophes naturelles provoquées par l’inconscience humaine, par l’exploitation abusive et irrationnelle de la nature. Ce sont ces catastrophes que l’homme est incapable d’arrêter par des négociations, ce sont : les séismes, les inondations, les ouragans, les foudres, les typhons, les orages, les sécheresses, les érosions, les canicules, les tornades, les tsunamis, les éruptions volcaniques et limniques, les blizzards... L’abréviation « N » ici, est une lettre conventionnelle dérivant du mot « naturel ». Donc, une bombe naturelle est un évènement naturellement existant indépendamment de toute manipulation humaine et qui ravage tout dans l’impuissance totale des hommes. La seule façon d’y échapper est la prévention et la conscience humaine ; le leitmotiv du Président de la République du Congo, nous a expliqué l’auteur du livre.

Michel Innocent Peya se consacre avec luxe et détails à la description et à la présentation détaillée de toutes les richesses, mystères et opportunités du Bassin du Congo. Un livre qui s’inscrit dans une démarche d’interpellation et d’exhortation. Il s’achève par le plaidoyer du Président congolais Denis Sassou Nguesso.

« Bombe "N" Richesses, Mystères et Opportunités du Bassin du Congo, Plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète » est un livre lumineux et étonnant ou chacun s’y reconnaitra. A lire, à relire, à déguster sans modération, à partager avec passion.

Caroline DUPUIS