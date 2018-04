Le Jeune congolais de Brazzaville Madvy Dusty Kiemba a su mettre depuis quelques années, son concept de mode au service de la marque « Etienne Eusty », dont il est l’entrepreneur et le directeur artistique.

Arrivé en France en 1994 à l’âge de dix ans, (né à Brazzaville le 26-09-1993) Madvy Dusty Kiemba s’implique dans le cursus scolaire qui le mène au bac-pro-comptabilité avant de changer d’orientation et de commencer un bac-pro commerce en alternance, une année après.

Ensuite il se fait recruter par un club de foot qui lui propose de travailler dans une société chargée de l’habillement du club « oméga sport ». Adepte du football, sa première activité professionnelle, Kiemba s’intègre facilement dans le milieu. Voilà donc où commence son goût pour la mode et la collection des vêtements.

Le 09 février 2015 il fait son entrée dans le milieu de la mode en créant sa propre ligne de prêt à porter « Etienne Eusty ». Il se définit alors volontiers comme freelance, un statut qui lui permet d’exercer son art à travers la France auprès des couturiers de marque.

Depuis le début de l’exercice de son activité Madvy Dusty Kiemba a totalement investi l’entreprise pour y exprimer tout son talent. Il a opté cependant pour un nouveau concept lors des défilés de mode de couture en s’offrant les meilleurs services des plus beaux mannequins pour promouvoir la marque.

Etienne Eusty est une marque que l’on peut définir comme (Street chic). et ayant fait le choix de conserver l’esprit et le style Etienne Eusty.

Etienne Eusty n’est pas seulement une marque, mais un état d’esprit, une force de caractère, un goût pour le risque et des valeurs familiales très fortes ; ce qui reflète la personnalité de Madvy Dusty Kiemba qui est ainsi devenu un personnage clé de la mode couture jeune, sportive et un brillant entrepreneur apprécié du monde de « la sapologie » tout en lui apportant la modernité.

L’originalité, la créativité, et le mélange de cultures sont le maître mot d’Etienne Eusty dont le but est aussi de rendre hommage à son grand-père Etienne et à lui-même Dusty.

« Etienne Eusty » veut se faire une place sur la scène de la mode.

Pour structurer sa collection et se positionner au mieux vis-à-vis de la concurrence, en termes de style et de prix, Etienne Eusty, organise :

Le samedi 05 mai 2018 à 14 h - 92 rue René Boulanger - Paris 10ème, un Showroom pour découvrir un nouveau concept entre Haute Couture et la collection de Prêt à porter. Le clou de l’évènement sera la présentation du défilé de mode avec la participation des artistes Glen Lovane, Daporh Chiraq et Syproh.

Clément Ossinondé