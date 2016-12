LE CONGO BRAZZAVILLE EST UN HERITAGE ET UN BIEN COMMUN A TOUS LES CONGOLAIS

« Qui touche au département du Pool ou à un quelconque département du Congo, touche à l’ensemble de la République du Congo »

L’ex-Congo français, devenu République du Congo suite à sa proclamation le 28 novembre 1958 a accédé à l’indépendance le 15 août 1960. A partir de 1959, le pays est confronté à de multiples turbulences politiques, jusqu’à l’assassinat du Président Marien NGOUABI en 1977, suivi de celle du Cardinal Émile BIAYENDA et de l’ancien président Alphonse MASSAMBA DEBAT . L’histoire s’écrit alors par le sang et les larmes du peuple congolais.

Depuis, plus de 30 ans, le pays est dirigé d’une main de fer, comme à l’époque soviétique par le général Denis SASSOU-NGUESSO, revenu au pouvoir en octobre 1997, à l’issue d’un coup d’état militaire, précédé d’une guerre civile qui fait plus de 50.000 morts et détruit tout le pays. Aussitôt le pouvoir en main, ce dernier abroge la constitution du 15 mars 1992 pourtant promulguée par lui-même. Il met en place une constitution provisoire « Acte fondamental » qui lui permet de diriger le pays sans contrôle durant 5 ans, jusqu’en 2002, où il fait adopter une nouvelle constitution qui lui octroi deux mandats de 7 ans non renouvelables.

En juillet 2015, un an avant le terme de son second et dernier mandat, SASSOU-NGUESSO entame des manœuvres politiques afin de changer la constitution pour s’éterniser au pouvoir. Cette démarche viole la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée par l’Union africaine. Le 25 octobre 2015, il passe en force et fait adopter par référendum une nouvelle constitution, largement boycotté par l’opposition. La nouvelle constitution lui octroi deux mandats de 5 ans chacun, ce qui lui permettra de régner durant 42 ans jusqu’en 2026. S’il ne décide à nouveau de changer la constitution à 82 ans.

Le 20 mars 2016, il improvise l’élection présidentielle pour prendre de court l’opposition. Le scrutin se déroule dans un pays coupé du monde en internet, en mobile et les signaux des médias internationaux comme RFI sont coupés.

Ce processus électoral se déroule dans la terreur et dans des bains de sang, la police ouvrant le feu sur des manifestants pacifiques. Le 4 avril 2016 à 3heures du matin, alors que le peuple congolais dort, les résultats du scrutin présidentiel sont publiés. SASSOU-NGUESSO se fait annoncer vainqueur avec 60% des suffrages alors que les décomptes de l’opposition le créditent de 8% et battu dès le premier tour. Ces résultats sont contestés par la France, l’Union européenne, les Etats-Unis et plusieurs organisations internationales. Parallèlement à la publication des résultats, l’armée engage dans le département du Pool, au moyen de chars d’assaut et d’hélicoptères de combat des bombardements massifs, recherchant de prétendus miliciens fidèles au pasteur Frédéric BITSANGOU communément désigné Pasteur NTOUMI , un leader opposé comme la totalité des leaders de l’opposition à la réélection frauduleuse de SASSOU-NGUESSO . Plusieurs de ces opposants sont en prison dont le général Jean Marie MOKOKO Paulin MAKAYA, Modeste BOUKADIA, Anatole LIMBONGO NGOKA, et bien d’autres alors que leurs dossiers judiciaires sont vides.

Depuis le 4 avril 2016, les populations du département du Pool vivent un massacre et une épuration ethnique, ce qui s’apparente à un génocide, face à une communauté internationale indifférente. Près de 5000 personnes déplacées errent dans la brousse sans assistance. L’armée, assistée par des mercenaires, engage des opérations de nettoyage sans faire la différence entre les civils et les miliciens. C’est une extermination et une violation des droits de l’homme.

Que faire ?

Ces populations martyres, victimes de violences, de tortures, livrées à elle-même par un régime barbare, ont besoin de notre solidarité et de notre assistance.

C’est pourquoi le concept ’ « Devoir de Mémoire, le sang des martyrs et des victimes de l’intolérance dans la gouvernance du Congo qui réclame justice , vérité et réparation des préjudices subis ’’ par le label ’’ NSIMOU NI MAYELA » lance un appel à tous les congolais de l’extérieur, les structures morales et associatives d’origine congolaise, ainsi que les ami’(e)s de notre beau pays la République du Congo, sans oublier à tous ceux ou celles qui le peuvent de l’accompagner avec le projet intitulé ’’ GALA DE CHARITE EN SOLIDARITE AVEC LES POPULATIONS DEPLACEES DU DEPARTEMENT DU POOL EN REPUBLIQUE DU CONGO ’’

C’est un événement ayant un caractère culturel, à des fins sociales et humanitaires , qui est programmé pour le samedi 4 Mars 2017, de 18 heures à l’aube, à l’adresse suivante ; 6, rue de la LEGION D’HONNEUR 93200 Saint Denis ’ Salle de la LEGION D’HONNEUR , qui va se réaliser avec le parrainage de la société de prestation de services ’’ C2A’’ , dont les principales activités sont la protection juridique et le suivi administratif.

Dans cet élan de solidarité, la coordination dudit projet a déjà les soutiens de l’artiste Antoine WADA, Djo BALARD le roi de la SAPE, l’accord de principe de partenariat de la part de l’Association des Artistes et Musiciens Congolais de la Diaspora, Les artistes tel que Locko Massengo alias Djeskin, Théo Blaise KOUNKOU, Hardos MASSAMBA , Harold NGANGA, Sam TALANIS, DJ SERGINO, Jakson BABINGUI sont attendus, Les contacts sont en cours pour obtenir la présence d’autres artistes,

Les médias opérant sur la toile internet , La Voix du Peuple Libre, Congopage , NSIMOU -TV , ZIANA -TV , ZENGA – MAMBU , DAC PRESS, BRAZZA NEWS le concept EBACKA SHOW et tant bien d’autres sont comptés parmi les partenaires, pour certains, les contacts sont en cours d’établissement,

Les Éditions PAARI, Le journal d’informations et d’analyse sur le Congo ’’ LA LETTRE DU POOL’’, les entreprises telles que ZPI International, BASSOKA Productions, ADF ’’ Service d’Aide à Domicile’’, CONNIVENCES, SOUZA Trading , MATIERES GRISES , JAL International , DGK Trading sont comptés parmi les premiers sponsors annoncés, la liste des sponsors n’étant pas encore close car plusieurs pourparlers de sponsoring sont en cours,

Les dons, donations et autres contributions tant pour la concrétisation du projet du gala et l’accompagnement des populations sont à adressées à

L’Association ’’ NSIMOU YTV En mémoire contre l’Oubli

Compte Livret A n° 113 2438874 V

Chez SAMBA DIA NKOUMBI

37 Grande rue

77450 JABLINES

France

Pour tous contacts

1+ Monsieur Jean-Richard Amédée SAMBA DIA NKOUMBI, 2e du nom

Communicant et Manager Général du Gala

Initiateur et Modérateur du concept ’’ Devoir de Mémoire pour le Congo-Brazzaville’’

Manager Général de l’entreprise ’’ NSIMOU YTV Management’’

Administrateur du média d’analyses et d’investigations ’’ NSIMOU-TV’’

Tel 06,98,24,88,08 mail m,[email protected] ,fr

2- Monsieur Juste OUAMBA

Journaliste , administrateur adjoint du Gala

Manager adjoint du média La Voix du Peuple Libre

Tel 06 16 23 70 94 mail [email protected] ,com

3- Monsieur Armand MANKOU

Manager du concept ’’ Devoir de Mémoire’’

Tel 06 52 01 62 37 jo,[email protected] ,fr

4- Monsieur Maurille LOUZALA

Enseignant et quo-initiateur du concept ’’ Devoir de Mémoire’’

Tel 06 84 58 09 09 Mail [email protected] ,com

Pour acheter les billets, tout début deux possibilités s’offrent à vous

– soit sur internet, en cliquant le lien suivant https://www.eventbrite.fr/e/billets-gala-de-charite-en-solidarite-avec-les-populations-deplacees-du-departement-du-pool-en-republique-30582544213?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=eventcard , ce à partir du lundi 26 décembre

– La seconde possibilité est celle de se rapprocher auprès des agences de la société C2A

118- Boulevard Magenta Paris 10e ; Boulevard la Villette n 13 Paris 75010 tel 07 54 20 55,57, ce à partir du 4 janvier 2017

.