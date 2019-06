La Guinguette Africaine de Suresnes rouvre ses portes cet été 2019. Fidèle à sa vision de la culture, Cyriaque Bassoka participe à la visibilité du Congo en Île de France.

Dates et lieu

C’est le samedi 06 juillet 2019 que la guinguette Africaine de Suresnes « ouvrira ses volets » pour la 8ème édition et jusqu’au samedi 31 Août 2019, (Tous les week-ends de 16 h à 24 h) en région parisienne, au Centre aéré des Landes, 6, chemin de la motte 92150 Suresnes. Esplanade de Mont- Valérien.-

Programme

Le programme de la 8ème édition de la Guinguette Africaine de Suresnes s’articule autour de quatre axes forts que sont : Le lancement d’une Cagnotte pour la réhabilitation d’une école maternelle et primaire dans le Sud de Brazzaville Congo -

Le soutien à la pratique artistique et gastronomique du département de la Bouenza -

La présentation pluridisciplinaire, autour des musiques actuelles, de concerts, de bals et de spectacles - Le défilé de mode vestimentaire féminin et masculin.

Pour fêter dignement les quatre axes précités, la Guinguette est heureuse de vous retrouver aux dates ci-après et à l’occasion de différentes manifestations qui se présentent comme suit :

1) Grande opération pour aider les enfants d’une école maternelle et primaire au sud de Congo-Brazzaville. Lancement d’une Cagnotte jusqu’au 31 août.

Lors de la 7ème édition en 2018, la Guinguette Africaine a fait des dons aux enfants démunis de la région la Lékoumou en offrant des jouets, habits et objets scolaires.

Cette année 2019, la Guinguette va soutenir et réhabiliter une école maternelle et primaire au sud de Brazzaville pour aider les enfants et les parents en grande difficulté.

Besoin de jouets, toboggans pour la maternelle et surtout une aide financière pour réhabiliter l’établissement afin que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions.

Un petit geste de la diaspora pour redonner du sourire aux enfants, alors si vous en avez le cœur, soutenez ces enfants. Même pour 1€, ça aidera , nous avons besoin des jouets pour la maternelle et bien d’autres objets scolaires. www.laguinguetteafricainedesuresnes.com

2) - Le 6 juillet 2019 - Ouverture de la Guinguette devant les autorités et élus de la ville de Suresnes. Animation et production musicale par l’artiste chanteur congolais Norton Virus

3) - Le 14 Juillet fête nationale de la France - Qui dit fête nationale, dit bal et divertissements.

4 - Le 20 juillet , Journée culturelle du département de la Bouenza et dédicace de l’Album de l’artiste Maître Jolle.

En effet, pour l’année 2019, à l’instar de ce qu’elle a déjà fait pour d’autres communautés congolaises, La Guinguette a tenu à honorer les ressortissants du Département de la Bouenza qui, en face d’ un public divers, présenteront dans une ambiance de foire quelques aspects variés de la culture des communautés de la Bouenza comme sommairement spécifié ci-après :

Présentation de la Gastronomie (Ngulu mu mako) et des musiques et danses Bembé (Muntunta – Kiburikiri…), Dondo (Ndara) et autres.

La rencontre, qui connaîtra la présence de divers invités, sera animée musicalement par l’artiste DANA et à cette occasion, Albert Moundosso alias Maître Jolle présentera en guise de dédicace son nouvel Album « Cadence ya sika ».

Toutes les Associations des ressortissants de la Bouenza sont par conséquent invitées à participer au programme de cette action culturelle et éducative.

5) - Le 27 Juillet, Journée spéciale. Et pour ceux qui seront d’humeur festive et joyeuse, c’est la journée propice. Préparez-vous à fêter avec éclat, cette soirée pour profiter au mieux du grand spectacle prévu.

6) - Le 3 août , journée culturelle des peuples SAWA de Bonapriso (Cameroun). Les Sawa sont un ensemble d’ethnies bantoues composées de la majorité des ethnies autochtones du littoral camerounais, ainsi que d’une partie des tribus de l’arrière-pays.

L’animation culturelle des Sawa - dont nous verrons un échantillon - sera faite de la musique et des danses traditionnelles, ainsi que les différents concours tels que : le concours de cuisine, du meilleur danseur et celui de Miss Ngondo, pour ne citer que ceux-là.

7) - Le 17 août, journée dédiée à la fête nationale du Congo (15/08/19) - Concert, Bal , défilé de mode, divers spectacles… Et justement, pour les congolais qui souhaitent se vêtir ou s’accorder à tout ce qui est relatif à la culture congolaise, ils trouveront toute l’ambiance nécessaire qui évoque le bled.

Chaque weekend des associations proposeront des animations, toutes gratuites autour de différentes marques de boissons et différents mets exotiques…

Clément Ossinondé

Pratique

www.laguinguetteafricainedesuresnes.com

[email protected]