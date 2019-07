L’Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV)- Lens, est à l’origine de cette coopération qui rencontre un beau succès dans de nombreuses villes. Pourquoi pas à Brazzaville ? Voire à Pointe-Noire, à Nkayi, à Dolisie…

Une Université du temps libre (UTL), où chacun vient partager son savoir, dans une logique d’échange des connaissances. Une université « pour retraités », diront certains, même si c’est très réducteur. Car le projet monté par Brice-Arsène Mankou et son association IFMV (Institut de formation aux métiers de la ville), a quelque chose de noble dans son entreprise, qui ne se limite pas à un public en particulier.

Mission au Congo de Mme Brigitte LEVAT, Experte de l’Institut de Formation aux Métiers de la Ville (IFMV).

Le projet, centré sur la solidarité et la formation, constitue le but de la mission de Mme Brigitte Levât au Congo-Brazzaville. Un projet qui a coup sûr contribuera à la structuration d’une filière à forte valeur ajoutée pour les villes de Brazzaville, Pointe-Noire , Nkayi , Dolisie et leur population.

Madame Brigitte Levat vient particulièrement pour préparer les premières assises de la coopération décentralisée qui se tiendront au Congo entre villes françaises en coopération avec les villes congolaises.

Au Programme de Mission de Solidarité Internationale de Brigitte LEVAT prévu en République du Congo du 11 au 31 juillet 2019, retenons pour l’essentiel :

I - Brazzaville :

Jeudi 11 Juillet 2019, Aéroport international de Brazzaville : accueil à l’arrivée par Mr Jean-Marie Nzinga Ondemba, Administrateur et Maire du 7ème arrondissement Mfilou Ngamaba.

Vendredi 12 Juillet 2019 Réception et présentation des civilités à M. Christian Roger Okemba, Maire et Président du Conseil départemental de Brazzaville.

Samedi 13 Juillet 2019 Ballade et croisière Fleuve Congo Repas congolais et découverte de l’art culinaire à Maloukou Tréchot.

Dimanche 14-07-19 - Réception et festivités pour la fête nationale française du 14 juillet ; - accueil par son excellence M. Bertrand Cochery (ambassadeur de France au Congo) ; - Séance de travail et participation au cocktail dînatoire du 14 Juillet en présence des autorités françaises et congolaises. Case De Gaule (Résidence de l’Ambassadeur de France à Brazzaville).

Lundi 15 Juillet 2019 - Audience et réception par son Excellence Anatole Collinet Makosso, ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

- Réception avec Mr André Ondele directeur général de TELE Congo pour discuter d’émissions de télévisions et interview CNRTV à Kombo.

Mardi 16 Juillet 2019 - Réception et accueil par la direction de France Volontaires-Congo (Siège de France Volontaires-Congo)

- Audience à l’institut universitaire de Brazzaville (IUB) avec le Professeur Enoch Loubelo recteur de l’IUB.

Visite et séance de travail dans les orphelinats de Sœur Marie-Thérèse Ongayoulou et de la sœur Babingui de l’Ecole spéciale

Mercredi 17 Juillet 2019 - Visite Accueil au ministère de la promotion de la femme.

Rencontre avec le secrétaire permanent du conseil consultatif de la société civile M. Germain Cephas Ewangui.

II - Pointe-Noire - Loango - Madingo-Kayes

Mercredi 18 juillet Pointe-Noire : accueil par le Père Alain Loemba, fondateur du groupe international ’’Les amis de Don Bosco’’. Séance de travail .

Samedi 21 Juillet 2019 : Visite de Loango bordure de la mer - Repos au bois de singe vers Madingo-Kayes - Dîner chez le Père Christian Dembi Cathédrale St Pierre et interview à la Radio Maria

III - Nkayi

Vendredi-20 Juillet 2019 : Réception à la mairie de Nkayi et visite des structures des jeunes Hôtel de Ville de Nkayi .

IV - Dolisie

Dimanche 22 Juillet 2019 : Début du camp international à Dolisie en présence du Père Alain Loemba.

Mardi 24 , Mercredi, 25, Jeudi 26, Vendredi 27 juillet 2019 : Animation et ateliers d’initiation à la conception et montage des émissions télé.

- Dimanche 29 Juillet 2019 : Retour à Lens en France

Une mission bien chargée qui, permettra de dynamiser, fédérer et sensibiliser les professionnels pour la formation aux métiers de la ville dans les différents volets de leur activité. Elle permettra également, et en particulier de faire la lumière sur le rapprochement des acteurs de la recherche, des enseignants et des entreprises, pour développer un cluster attractif et générateur d’emplois.

Enfin, qui est Brigitte Levat ? Ecrivaine, elle est experte de l’Institut de Formation au Métiers de la Ville (IFMV) en alphabétisation et communication sociale. Créatrice et animatrice d’activités diverses (Musique, Danse, Lecture, Écriture Organisation d’événements et festivals culturel, Couture, broderie… Créatrice et animatrice des émissions TV. Andrologie et pédagogie des adultes - Bénévolat et gestion associative….)

Clément Ossinondé

Pratique : [email protected]