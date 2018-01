Le Fmi déboise le sous-bois. Les Congolais doivent abattre le grand arbre !

En analysant les exigences du Fmi sur ses négociations avec le pouvoir de Brazzaville, plusieurs voix s’accordent aujourd’hui pour dire que Sassou Nguesso et son pouvoir ne sortiront pas victorieux de ces négociations. Le baobab d’Oyo va tomber.

D’ailleurs, personne ne peut aujourd’hui dire ou rassurer les Congolais et la communauté internationale que ces négociations vont être menées jusqu’à la fin ou aboutir !

Parce que les secteurs dans lesquels portent les audits, l’eau à travers la société nationale de distribution d’eau (Snde), l’électricité à travers la société nationale d’électricité (Sne), la santé à les hôpitaux, les grands travaux… sont non seulement très sensibles ; mais aussi concernent la vie de tous les Congolais : militaires, civils, religieux, jeunes et vieux, hommes et femmes.

Et, plus que les rapports des audits font faire des révélations fracassantes sur la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso, l’enrichissement illégal des membres de son clan, les détournements organisés par les membres du gouvernement, les directeurs généraux ou centraux ainsi que les cadres des entreprises publiques et parapubliques, plus que la tension va monter comme la sève, non pas seulement pas dans le Pool ou à Brazzaville ou encore dans les grandes villes, mais dans tout le pays.

Les Congolais n’accepteront pas de payer les pots qu’ils n’ont pas cassés

Et, lorsque l’on ajoutera aux conclusions de ces rapports les mesures d’accompagnement telles que certains observateurs très avertis les répertorient déjà : « suppression ou réduction drastique du montant de la bourse ou du nombre des boursiers de l’enseignement supérieur, hausse importante du prix à la pompe du carburant, réduction de moitié et le gel des salaires de la plupart des fonctionnaires, réduction par six de la rémunération des députés et par trois du salaire des ministres (Sassou se gardant naturellement la possibilité de payer des dessous de table), création d’un impôt foncier que devra acquitter tout propriétaire d’immeuble, de maisons, création de taxes diverses qui frapperont les petits métiers, même informels », les Congolais n’accepteront pas de payer les pots qu’ils n’ont pas cassés. Une révolte générale et un climat d’insoumission se créera dans le pays. Et, les violences ne tarderont pas de suivre. 2018 est une année très incertaine au Congo-Brazzaville. Le roseau va plier, le chêne va se déraciner.

Les Congolais seront, cette fois-ci, nombreux, très nombreux, pour ne pas dire tous, pour descendre dans la rue et faire la chasse aux dignitaires du pouvoir et à tous ceux qui vont être éclaboussés par les audits. C’est inévitable ! Car, les Congolais découvriront que les Sassou, les Nguesso, les Bouya, les Oko, les Ondongo.., ne sont pas seuls. Il y a aussi le voisin du quartier. Que tel ou tel autre immeuble qui surplombe le quartier a été construit avec de l’argent volé. Que telle ou telle famille s’est enrichie avec l’argent des Congolais. La mauvaise herbe aura proliféré.

Et, c’est donc toute la vieille et racaille politique et tous les présidents des institutions constitutionnelles qui risquent d’être emportés comme dans cette image de la forêt que l’arbre ne peut plus cacher.

Malgré les représailles que pourra faire Jean François Ndengue, ses sbires et les mercenaires dont le nombre devient aussi de plus en plus important dans le pays, les Congolais braveront cette fois-ci les chars et autres blindés qui se dresseront devant eux. Ils doivent les braver et ils ont raison ! Ils ne doivent pas accepter de payer les pots qu’ils n’ont pas cassés.

Le Fmi défriche le sous-bois. Les Congolais font le bûcheron …

La stratégie utilisée par le Fmi est simple et n’est pas loin des méthodes dont se servent les paysans lorsqu’ils veulent faire disparaître une forêt même très dense, et cultiver, à la place, un champ.

Une pratique dont les conséquences sur l’environnement sont pourtant très catastrophiques ; mais que les paysans ne veulent pas abandonner.

Néanmoins, l’observation de leur comportement dans les différentes étapes de cette grande activité qui, souvent, a lieu pendant la saison sèche, notamment entre les mois de mai et de septembre, nous pousse à lire les filigranes de toutes les exigences du Fmi (Fonds monétaire international) sur ses négociations avec le gouvernement du Congo et à ressortir ce que nos yeux ne voient pas ou ne trouvent pas dans les mots, les phrases, les lignes et les entrelignes, voire les paragraphes.

Les paysans ne commencent-ils pas par délimiter le terrain, et voir s’il est accidenté afin de connaître d’où vient et où va le vent et vers quel versant devront-ils faire tomber les arbres ? Ensuite, ne déboisent-ils pas le sous-bois en coupant les jeunes arbustes et les lianes pour bien circuler entre les arbres ? Puis, ne coupent-ils pas à moitié tous les troncs des arbres pour s’offrir le plaisir de les voir tomber tous ensemble ? Enfin, ne s’attellent-ils pas à abattre le grand arbre qui domine toute la forêt et qui dans sa chute emportera tous les autres arbres et fera disparaître la forêt ?

En clair, nous voulons tout simplement dire qu’avec les audits sur les sociétés publiques et parapubliques, les procès des leaders politiques de l’opposition, annoncés par Denis Sassou Nguesso dans son discours sur l’état de la Nation, et pour lesquels le parquet a déjà du fil à retordre pour constituer les dossiers, et les remplacements que Sassou Nguesso veut opérer dans son équipe gouvernementale et dans toutes les grandes entreprises étatiques et paraétatiques, le tyran aura du mal à relever la tête ou à sauver sa propre vie.

Parce que non seulement le Fmi pousse Denis Sassou Nguesso à ouvrir plusieurs fronts, mais Sassou est assis sur branche où on pouvoir est assis depuis des décennies. Le Fmi doit la scier.

« Nzete etengama bo mwana » !

Aussi faudra-il dire que les différents programmes que le Congo avait déjà eus dans le passé, même le plus récent, avec le Fmi, suffisent pour bien peindre les faiblesses de Denis Sassou Nguesso sur la bonne gouvernance.

Ce n’est donc pas ce énième programme avec le Fmi qui’ pourra le transformer en bon gestionnaire ou en démocrate. « Nzete etengama bo mwana » dirait Simaro Lutumba ( déformation de naissance) .

Les Congolais savent que Sassou Nguesso est un crocodile qui pêche en eaux troubles. L’eau calme ne lui est pas propice pour les coups fourrés. Il lui faut donc créer une situation. Mais, dans la plupart des cas, c’est la guerre qu’il provoque pour maintenir les populations dans un climat d’insécurité et profiter de la peur qu’il crée pour modifier les constitutions à tour de bras, et organiser des holdups électoraux. « Quand il y a la guerre, j’aime commander » confie-t-il à son biographe François Soudan.

C’est un bon mangeur de miel dans la fumée ! Malheureusement, chaque fois qu’il en mange gloutonnement et goulument, il toussote et se fait prendre la main dans la corbeille. La main dans le sac, il le culot de dire que ce n’est pas la sienne.

Des procès ou des montages des puzzles ?

Comment Denis Sassou Nguesso pourra-t-il honorer son image devant les puzzles que vont monter ses juges durant les procès que l’opinion nationale et internationale veut publics ? Denis Sassou Nguesso est-il sûr que sa justice convaincra sur les atteintes à la sûreté de l’Etat par les sieurs Jean Marie Michel Mokoko, et André Okombi Salissa ? Pourquoi bien avant même son arrestation a-t-il voulu une solution négociée avec Jean Marie Michel Mokoko si et si seulement les preuves que détient sa justice sont palpables et suffisent pour le confondre ? D’ailleurs, la dernière tentative de négociation qui va dans ce sens, aurait eu lieu à la veille de son discours sur l’état de la nation, le 31 décembre dernier.

L’accord de paix que le gouvernement a signé avec Frédéric Binsamou alias Ntumi pour mettre fin à la guerre du Pool est en fait un piège tendu à l’adversaire dans lequel il est lui-même tombé.

En effet, on apprend de source gouvernementale que Sassou Nguesso s’attendait tout simplement à un rejet catégorique de cet accord par Ntumi, pour montrer à l’opinion nationale et internationale qu’il est en face d’un bandit et terroriste. Le but ? Ecarter Ntumi des négociations dans le processus de pacification du département du Pool. Ensuite continuer de le traquer et in fine l’éliminer. C’est que Ntumi en sait trop sur la guerre du 5 juin 1997 dont les dossiers pendent déjà dans un tribunal international.

Pire, Sassou sait que Ntumi est imprévisible. Il peut bloquer le dialogue si son souhait d’associer toute la classe politique et de l’organiser sous l’égide de la communauté internationale n’est pas tenu en compte.

Paradoxalement, les tergiversations du Pasteur Bitsamou faisaient l’affaire du pouvoir. Mais, son ressaisissement que l’on attribuerait à certains grands lobbies de la politique internationale qui veulent le changement au Congo, a complètement désaxé Sassou Nguesso. Parce que Ntumi devient un partenaire de paix, comme après la guerre du 5 juin 1997, les communauté nationale et internationale doivent désormais reconnaître son statut de partenaire de paix. Voilà le grand piège dans lequel Sassou est tombé et qu’une partie de son propre clan ne lui pardonne pas.

Puisque le secrétaire général des Nations unies et certaines institutions internationales ont pris acte, Denis Sassou Nguesso, médiateur international, sait très bien que tout le projet a capoté. Ntumi ayant tiré son épingle du jeu, Sassou ne sait plus à quel saint se vouer. Il a foutu un bordel tel que même me diable aurait du mal à reconnaître ses diablotins.

Et, c’est le député Digne Elvis Okombi Tsalisan qui a été le premier du côté de la Mouvance présidentielle à sentir l’échec de Sassou Nguesso et qui en souffre beaucoup. Mais, ne pouvant pas l’accuser directement puisque c’est lui qui l’a nommé à l’assemblée nationale, le jeune député s’en prend aux ministres de l’Intérieur, Zéphirin Mboulou, et de la Défense, Mondjo, qu’il qualifie de « pyromanes reconvertis en pompiers ».

La gestion des entreprises publiques vue à travers quelques révélations

Les Congolais n’attendent plus grand-chose sur les audits qui seront faits dans les sociétés étatiques et paraétatiques avec le concours du Fmi.

Les informations publiées sur les réseaux sociaux et qui concernent les grands établissements sanitaires du pays, suffisent déjà pour comprendre tous les mécanismes de pillages et de vols des deniers publics et des enrichissement illégaux conçus par le clan Sassou Nguesso. Et, dans toutes les entreprises et les institutions constitutionnelles, c’est la même technique qui a été utilisée partout et dans toutes les administrations. Mais, il faudra aussi y ajouter les fonctionnaires fictifs avec lesquels les dignitaires du pouvoir ont saigné les caisses de l’Etat.

Ces révélations sur les établissements sanitaires du Congo sont publiées sur les réseaux sociaux.

Elles font entre autres état des prélèvements allant de 10 à 30 % sur les budgets des principaux établissements sanitaires que faisaient ou font encore tous les ministres de la santé, Georges Moyen, François Ibovi et Jacqueline Lydia Mikolo, qui se sont succédé à la tête de ce département.

Une bagatelle de près de deux milliards de Francs Cfa allait droit dans les poches de chacun et chaque année. S’il faut multiplier ce chiffre par 34, le nombre d’années du pouvoir de Sassou Nguesso, nous pouvons déduire que les ministres congolais de la santé ont détourné 68 milliards de Frans Cfa.

Mais, on parle aussi d’autres prélèvements qui, eux, étaient faits directement sur les recettes générées par ces mêmes établissements dont les sommes varient entre 10 à 15 millions de Francs et qui atterrissaient chaque mois aux salons de leurs domiciles.

Jusque-là Denis Sassou Nguesso pense que ces audits ou les rapports qui y sortiront ne concernent que ses anciens ministres et leurs proches collaborateurs. Alors que c’est tout le pouvoir qui est concerné.

Les ministres, directeurs généraux ou centraux des entreprises publiques ou parapubliques qui vont être éclaboussés sont comme ces arbres que l’on coupe dans le sous-bois et qui vont être emportés par le grand arbre qui domine toute la forêt. Et, si le Fmi déboise le sous-bois c’est- à-dire fragilise le pouvoir de Denis Sassou Nguesso à partir des ministères et des entreprises publiques et parapubliques, il appartient aux Congolais d’abattre le grand baobab qui emportera toute la forêt dans sa chute !

D’ailleurs, dans le cas précis du Congo, on ne sait plus qui emportera l’autre. Serait-ce l’ensemble des petits arbustes coupés dans le sous-bois ou le grand arbre qui domine toute la forêt équatoriale ? Mais, parfois, les paysans sont aidés par des vents qui viennent d’ailleurs et qui font chuter tous les arbres de la forêt noire.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain