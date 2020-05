La grande faucheuse a encore frappé. Sans transition, Marc Mapingou a effectué... sa transition. La nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.

A la sortie d’une réunion politique, rue Dunkerque à Paris, en 2016, le ministre William Ota que je devais raccompagner chez lui me demanda qu’on dépose d’abord un frère. C’était Marc Mapingou. Dans la voiture, Marc que je connaissais de réputation me fit comprendre qu’il me connaissait. « Je suis sociologue comme toi. » La puce à l’oreille était mise. C’était l’école de Côme Manckassa, l’Auguste Comte congolais, l’Emile Durkheim de notre gnose phénoménologique. Je compris son signe d’intelligence.

« On prend la direction de Neuilly » me dit William Ota qui ne prend jamais soin de maquiller les variables de la distinction (chère à P. Bourdieu) quand il s’agit de souligner les positions des uns et des autres sur l’échiquier social. C’est tout à son honneur. Dans les représentations de la diaspora, Marc Mapingou était perçu comme un résident de l’un des quartiers les plus aristocratiques de Paris dont les voisins sont des agents de la classe politique, en l’occurrence Nicolas Sarkozy. Sur le plan de la distinction esthétique, on disait qu’il était habillé (sur mesure) par les meilleurs couturiers des Champs Elysées et était chaussé par des bottiers de luxe. Un vrai dandy.

Chemin faisant Marc se mit à échanger avec William Ota dans une langue commune qui avait des consonnances Téké. Cela me surprit puisque je le croyais locuteur béembé, vu le rôle qu’il joua dans la victoire de Pascal Lissouba aux présidentielles. D’ailleurs en réponse à ma question comment connut-il le président de l’UPADS, il me dit me donna une réponse boudieusienne : son père fut un ami de Lissouba. Le capital social est un facteur de reproduction des positions.

En vérité, originaire de Zanaga, Marc Mapingou faisait partie de l’aire culturelle Téké qui regroupe également les Nzabi de Lissouba et les Mbeti, groupe ethnique de l’ancien ministre William Ota.

A la faveur du combat pour la résistance, voilà comment ma route croisa celle de Marc Mapingou. On ne se revit plus, sauf dans les représentations des médias.

Le génie littéraire

Ce 5 mai 2020, Marc Mapingou vient de « passer à l’Orient éternel » ( selon le mot des frères de lumière). Il ne s’en cachait pas. Plus tard, il me confia lors d’une interview : « Le Maçon Marc Mapingou avance toujours avec les symboles. »

Tous ceux qui l’ont connu tombent en extase devant le puit de connaissances littéraires qu’il incarnait.

Je l’imaginais en Bossuet lisant l’oraison funèbre du passage à l’orient du tyran de l’Alima. Je le voyais en André Malraux annonçant d’une voix chargée de trémolos la fin de l’ignominie politique qui règne à Brazzaville. Il aurait pu lire Les Châtiments et Les Lamentations de Victor Hugo au pied du catafalque de l’homme de Mpila. Fedorov Dostoïevski ne se serait pas effarouché s’il avait emprunté sa plume dans Crime et Châtiment. Marc Mapingou a été l’Albert Camus ayant compatis avec la tragédie congolaise dans une logique aberrante où chacun l’étranger de l’autre. A l’unanimité, le kyrie de ses compatriotes l’a consacré démocrate, modéré, humain.

Il était prédisposé pour un destin d’envergure après avoir aidé Pascal Lissouba à prendre son envol en 1992.

Mais quelqu’un, Mwinga Biango (Congo-Liberty 5 mai 2020), a rappelé que Marc Mapingou a reproduit Moïse (Deutéronome 34 : 1-9) qui n’est jamais entré en Terre Promise après s’être battu contre Pharaon et guidé le peuple d’Israël dans le désert.

Ce fils d’un député de l’ancienne UDDIA de l’Abbé Fulbert Youlou n’aura pas eu le plaisir et la joie d’assister à la chute du dictateur dans un sol congolais expurgé de la peste camusienne des Nguesso.

Gémissements, rages, désespoirs, douleurs, contritions, tristesses, pleurs...

Simon Mavoula