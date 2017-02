Marcel Ntsourou est mort ce vendredi 17 février 2017 à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Etant donné le contexte de ce décès, il ne faudra pas s’étonner que l’opinion mette le drame sur le compte d’un empoisonnement, une application de l’assiette roumaine.

Le rapport du médecin légiste de l’hôpital militaire fait état d’un « arrêt cardio-respiratoire ». En clair : crise cardiaque. C’est la cause interchangeable des décès des hommes politiques au Congo.

En tout cas cette mort depuis un lieu d’incarcération contredit les propos tenus récemment par le ministre de la Justice, Pierre Mabiala. Répondant aux inquiétudes du journaliste de RFI, Christophe Boibouvier, Mabiala, catégorique, rassura que sécurité et santé des prisonniers politiques étaient totalement garanties au Congo.

Quand bien-même le régime de Sassou arguera dans le cas de Ntsourou qu’il s’agit d’une exception, de toute façon, ses amis de fortune qui croupissent encore en prison ( Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, Modeste Boukadia, Okombi Salissa, etc.) auront toutes les raisons de s’inquiéter pour leur sort. Dans tous les cas si le journaliste de RFI s’est contenté des propos lénifiants de Pierre Mabiala alias Pierrot le fou, en revanche, personne au Congo n’est assez naïf pour croire que les prisons au Congo de Sassou sont des espaces paradisiaques où il fait bon vivre et dont les pensionnaires font pâlir d’envie les clients de Mbamou-Palace.

Quid Marcel Ntsourou ?

Téké de Lékana, son avocat Me Delbar, durant le procès des explosions de Mpila, fut anthologique à son sujet : « s’il y avait un seul et un vrai colonel au Congo, c’était Marcel Ntsourou » plaida le conseil lillois. « Comme pour de Gaulle en France dont la seule évocation du nom de « général » renvoyait à sa personne, celui de colonel, au Congo, renvoyait à Marcel Ntsourou » argumenta l’avocat. M. Ntsourou incarnait si bien ce grade de colonel et l’avait si longtemps porté qu’il ne comprenait pas que tous ses subalternes autour de lui étaient bombardés général : tous sauf lui. Son problème ? Il n’était pas du bon bord ethnique. Tout le fondement de la discrimination résidait sur le tribalisme, seule idéologie à laquelle adhère le clan d’Oyo.

Mêmes les Téké

Tout le monde est d’avis que le problème de l’officier Marcel Ntsourou vient de la frustration d’avoir été bloqué au grade de colonel depuis des lustres sans plus jamais monter en grade en dépit de ses compétences et malgré les services rendus au clan mbochi. Lui qui mit ses mains dans le cambouis, lui qui alla au charbon pour aider Sassou dans son coup d’état du point de vue sécurité, renseignement et répression, lui l’homme des coups tordus, n’en finissait pas d’être sous les ordres de Jean-Dominique Okemba, un toto bombardé vice-amiral, le plus haut grade dans la marine de guerre. Si M. Ntsourou est Téké, Okemba est Mbochi. Autrement dit, selon le théorème d’Okoko édicté en 1978 (la direction du Congo ne saurait être du ressort des Téké) Marcel Ntsourou pouvait aller se faire cuire un œuf, jamais la direction de la Sécurité d’Etat du Congo n’allait lui échoir. Encore moins les galons de général.

Prémonition

Le 28 février 2012, date anniversaire de sa naissance, Marcel Ntsourou laissa éclater sa colère au milieu d’une centaine d’invités (triés sur le volet) qu’il avait conviés chez lui pour célébrer le jour où il était né (en l’an 1956). Jean-Dominique Okemba (soit dit en passant) s’offusqua de n’avoir pas été admis à cette cérémonie privée. L’hypocrite !

Dans son ressentiment, le colonel Marcel Ntsourou, bavarda beaucoup. Il vilipenda Sassou dont les jours politiques, selon lui, étaient comptés et que d’ici peu quelque chose d’extraordinaire allait se produire au Congo, quelque chose dont tout le monde entendrait parler. Des propos qui s’avérèrent prémonitoires.

En effet, moins d’une semaine plus tard (4 mars 2012) la caserne de Mpila vola en éclats. Officieusement : des milliers de morts. Des dégâts matériels apocalyptiques.

Les soupçons s’orientèrent naturellement vers le colonel, as du renseignement qui, susurrait-on, fit déjà sauter, des années auparavant, la poudrière de Pointe-Noire. Un récidiviste, en somme.

La technique du bouc émissaire fut évoquée lorsqu’on lui fit porter le chapeau dans le brasier de l’Eccramu (dépôt des bombes de Mpila). Que le colonel aigri, Marcel Ntsourou, ait pu fomenter l’Hiroshima du quartier Mpila, la ficelle semblait trop grosse. On ne comprenait pas que lui soit incarcéré alors que son chef Jean-Dominique Okemba était épargné. On cria au complot anti-Téké.

Rebelote

En 2013, Marcel Ntsourou sera d’ailleurs blanchi à l’issue d’un procès pourtant téléguidé depuis la présidence de la République.

Si les Téké adorent le pouvoir sans jamais l’obtenir, les Téké sont également têtus. Dès sa libération, Marcel Ntsourou remit la marmite de la colère sur le feu. Au micro de RFI il vida sa haine anti-Sassou, furieux tyran dont le Congo devrait vite se débarrasser. C’était l’interview de trop. Le dictateur de Mpila trouva là le mobile tout indiqué pour en découdre avec cet individu, membre d’une ethnie, qui, « même elle », voulait « commander le Congo. »

La résidence du frondeur fut encerclée manu militari. L’assaut fut donné par les cobras d’Okémba. Ce dernier, on le sait, avait une dent contre Ntsourou. Ce fut une hécatombe. Marcel Ntsourou l’échappa belle. L’opinion internationale préféra regarder ailleurs durant le carnage.

En 2016, François Hollande poussa l’abomination jusqu’à légitimer le pouvoir sanguinaire d’un Sassou alors que le Congo ne ménageait aucun moyen pour essayer de sortir des griffes du tyran.

La suite, on la connaît. Exhibé aux caméras de Télé-Congo, Marcel Ntsourou, la tête basse, fut enfermé à la maison d’arrêt de Brazzaville d’où il est ressorti, en ce mois/anniversaire, les pieds devant.

Les Téké saisiront-ils l’opportunité des obsèques du colonel pour allumer le feu ? Mais, parano comme tout dictateur, Sassou accordera-t-il seulement à la famille Ntsourou d’organiser des obsèques ?

Thierry Oko