Mort de Dieudonné SAMBADIO : un hommage national est rendu au chanteur congolais.

Hospitalisé au CHU de Brazzaville le 16 mai 2020, Sambadio est décédé le Mercredi 3 juin 2020 des suites d’une longue maladie.

SAMBADIO jouissait d’une renommée nationale et était certainement le jeune talent le plus adulé à Pointe-Noire. Surtout, pour son style vocal, basé à la fois sur une virtuosité rythmique et sur un timbre d’une étonnante maturité.

A Brazzaville de nombreux hommages lui sont déjà rendus en attendant le jour des obsèques.

IMPORTANT

Enfin, le décès de SAMBADIO avec toutes ses péripéties nous ramène une fois de plus sur la nécessité d’instituer un Statut d’Artiste dans notre pays.

Soit : La mise en place d’un organisme qui prend en charge les cotisations et la protection sociale des artistes auteurs et des artistes créateurs. L’affiliation à cet organisme étant en théorie obligatoire. Définir la cotisation de l’artiste, l’apport de l’Etat (subvention) et celui du Bureau National des droits d’auteur.

Cette question devrait être le véritable leitmotiv des Unions des Musiciens Congolais (UMC).

Clément Ossinondé

L’UMC et la Maison des Artistes sont donc les deux organismes qui prennent en charge les cotisations et la protection sociale des artistes auteurs et des artistes créateurs. L’affiliation à ces organismes est en théorie obligatoire