Palais Bourbon : Michel Innocent Peya promeut la cause écologique portée par Denis Sassou Nguesso à l’Assemblée Nationale Française à Paris

Londres, Monaco, Miami et Paris, le Dr Michel Innocent Peya, reste déterminé à promouvoir la cause écologique portée par le président congolais, Denis Sassou Nguesso, leader écolo-visionnaire. L’écrivain et chercheur congolais a pris part à la 3ème conférence internationale sur la croissance partagée avec l’Afrique tenue à l’Assemblée nationale française sous le thème : « Industrialisation de l’Afrique ».

Au palais Bourbon de Paris, Michel Innocent Peya a défendu par la preuve, devant un parterre de dirigeants politiques et d’hommes d’affaires européen et africains, l’ambitieux projet du président Denis Sassou Nguesso, notamment le Fonds bleu, pour protéger le Bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l’Amazonie.

Michel Innocent Peya a en outre dédicacé ses ouvrages qui défendent le combat de plus de 30 ans du président Denis Sassou Nguesso contre le réchauffement climatique.

L’engagement constant du président congolais vis-à-vis du dossier épineux du risque climatique qui va bouleverser les territoires de la planète, vient d’être réitéré à la très stratégique Chambre des députés français.