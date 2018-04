Le Festival International du Film Panafricain est une galaxie autour de laquelle scintillent des étoiles. . « Et la lumière fut » disent les Dieux quand un astre naît au firmament.

Prix de l’innovation artistique

Cette année 2018, à la 15ème édition dont on a déjà parlé sur notre site, une star a brillé comme jamais : Prince Kestamg. Le performeur a obtenu le prix de l’innovation artistique symbolisé par un « Dikalo Awards », le César de l’évènement filmique panafricain cannois. En Douala, « Dikalo » signifie message. Le trophée remis personnellement par un député européen d’origine africaine, Pierre Kompany, a consacré un chanteur dont le message touche un large public urbi orbi (dans le monde et sur toute la planète) illustration de la World Dance



L’artiste a d’abord réalisé une performance à l’espace Miramar (Cannes) où il a fait un a cappella en compagnie de la danseuse Anny (RDC) ; ensuite au luxueux palace, Le Carlton où la star franco-camerounaise a ajouté à la lumière des lustres son aura spirituelle. Le public s’est jeté sans retenue sur la piste de danse. Jamais les murs du palace cannois n’avaient vu autant d’expression corporelle sur fond de tempo afro. A l’espace Miramar, après avoir demandé une minute de silence en hommage à son père récemment décédé au Cameroun, le chanteur s’est lancé dans un hallucinant solo vocal soutenu par le son du kwaka (espèce de castagnette). Durant la prestation, il y avait un je ne sais quoi de zoulou dans sa voix qui vous frappait les tripes comme jadis la diva Myriam Makeba. L’orchestre du Carlton fut composé d’un bassiste, Michel Ethé, d’un guitariste, John Teck (guitare), d’un drummers, Rodolphe et d’un sax et flute. Prince et le groupe ont déclenché l’égrégore cher aux initiés, redouté des profanes, validé, précisément, par ceux qui ont quitté ce monde, dont son papa. C’est ça l’innovation.

La voix

« Je suis un ténor qui pousse sur les aigus » explique le compatriote d’Eboa Lotin, Francis Bebey, Manu Dibango, Moni-Bilé... Chez Prince Kestamg, la voix n’est pas une structure ad’hoc, une superstructure qui vient se sur-imprimer sur le corpus. Certains disent que la puissance vocale est innée. En vérité il s’agit aussi d’un apprentissage. On ne naît pas musicien.

Prince est un Bantou, c’est-à-dire un chanteur-né. Lorsqu’un enfant naît en Afrique, le chant fait partie de la vie quotidienne. Il chante dans les veillées populaires où s’expriment les pleureuses professionnelles et les grands leaders de la voix aux tonalités larmoyantes. On y apprend, par exemple l’onomatopée, un système vocal maîtrisé par Prince, articulé depuis des millénaires par les autochtones pygmées.

« Au début je chantais avec la gorge. » C’est dangereux. Or on chante avec le ventre, en l’occurrence le plexus solaire. « Quand on tire sur les cordes, l’accident arrive, tôt ou tard. » Ca craint. « Lorsque je suis arrivé en France, je n’avais pas de technique . J’ai croisé un coach américain. Ce fut le miracle. »

A la technique traditionnelle, Prince Kestamg a alors ajouté la technique académique du Conservatoire.

Son guide américain lui donne un enseignement simple et profond, « Tu dois chanter avec le cœur » prodigua ce professeur. Le cœur avec le chœur. La perfection est à ce prix.

Diapason

Prince Kestamg est de la race des chanteurs d’Opéra. Lorsque ce Prince Bamiléké élève la voix la sono devient superflue. Le diapason de la voix est si élevé, le secours du micro devient inutile.

Au Carlton, samedi 21 avril 2018, l’entrée sur scène de l’artiste est un moment inoubliable. Sa voix sans micro se fait accompagner par le saxo au milieu des convives. C’est explosif.

Dans la philosophie bouddhistes, on parle de l’Aum, cri d’éclat capable de percer l’acier trempé grâce à son taux vibratoire. Il y a un je sais quoi de forestier et d’oriental dans la technique qu’on aurait dit que le bantou Prince Kestamg a été initié dans un temple tibétain.

« Tu ne fumeras ni ne boiras » semble la clef de sa réussite artistique. Prince Kestamg respecte ces tabous de la débauche comme les eunuques celui de la sexualité. Le Prince a une vie d’ascèse. Cette prohibition légitime le retentissement vocal de notre orfèvre de la mélodie, de la mélopée. Les galons de la perfection sont aux antipodes des substances anabolisantes. C’est le moins qu’on puisse dire.

Discographie

Prince Kestamg possède deux titres sur la marché dont le premier, « Dance dance beautifull people » est un remake. Sam Fan Thomas « African Typic collection » qui, à l’origine, fut le concepteur de cette bombe météorologique des années 1983, a félicité la reprise réalisée par Prince en 2015. Deux versions se partagent le public occidental et africain. Une plus world, pour ici, l’autre typique pour là-bas.

De toute manière, avec la mondialisation, les deux versions seront interchangeables dans les deux planètes rythmiques.

Seul bémol, l’absence de la partie lingala de Me Franco dans une reprise qui fait la part belle à l’anglais, l’espagnol et le portugais. Mais, à sa décharge, interpréter c’est recréer à sa sauce.

Simon Mavoula