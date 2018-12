Sassou ne devrait pas ricaner en lisant l’agenda ci-après. Il concerne une élection apaisée en 2021. Certes, grand négociateur en Afrique, l’homme d’Oyo n’a jamais organisé les élections dans son pays pour les perdre. On le voit à la manœuvre en RDC où la situation, à la limite du chaos, est similaire à la sienne dans trois ans. Ôter la paille dans l’œil du voisin c’est bien ; enlever la poutre dans le sien c’est mieux.

Planning pour une consultation sans tâches

2- Reprendre dans un bref délai le recensement, en vue d’une meilleure maitrise du corps électoral et convoquer courant avril 2019, toute la classe politique et la société civile congolaise, afin de mettre en place un chronogramme afférent à la préparation du processus électoral ;

3 – Réviser la loi électorale ;

4- Réviser le découpage électoral en vue d’une représentativité plus équilibrée et plus fidèle de l’électorat congolais ;

5- Instaurer une carte électorale biométrique, à faire faire localement et non à l’étranger ;

6- Instaurer un bulletin de vote unique, à faire faire également localement ;

7- Eriger la Direction Générale des Affaires Electorales en un ministère à part entière, séparé du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

8-Renforcer le champ de compétence des Directions Départementales des Affaires Electorales pour mieux contrôler les Sous-préfets et Maires des Communautés Urbaines ;

9- Faire de sorte que les Directions Départementales des Affaires Electorales aient le statut de secrétaires généraux de département ;

10 – Créer des sites informatiques départementaux délocalisés dans chaque chef-lieu de département, sous la direction du directeur départemental des affaires électorales ;

11 – Doter chaque Sous-préfecture et Communauté urbaine de l’outil informatique ;

12- Faire l’édition des cartes d’électeurs biométriques au niveau de chaque site informatique délocalisé de chaque département ;

13-Créer un réseau internet national et départemental reliant tous les sites informatiques ;

14- Créer un réseau internet reliant tous les sites en vue de permettre à tous les acteurs politiques de le consulter ;

15- Reprendre le recensement administratif spécial et détruire les fichiers électoraux actuels qui font apparaitre un surplus de 500.000 électeurs fictifs ;

16 – Faire tenir des audiences foraines en vue de la reconstitution des actes de naissances perdus par certains Congolais pendant les guerres, ceci en relation avec le Ministère de La Justice et des Droits Humains ;

17- Revoir avant l’élection présidentielle de juillet 2021, la nomination des Préfets, Sous-préfets et Maires de communautés urbaines, et nommer de préférence des administrateurs formés à l’Ecole Nationale d’Administration et de La Magistrature (ENAM)

Fait à Brazzaville le 9 décembre 2018

Paulin Victor Koutimpa Makaya

Nota : le point 1 s’est éclipsé au scan