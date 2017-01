Retro 2016 de Michel Innocent PEYA : un écrivain, une œuvre, des actes et une vision. Retour sur l’écrivain chercheur, son œuvre, ses actes et sa vision à travers cette vidéo.

En 2016, le Congo a savouré des moments de stress mêlés à la joie. Et l’écrivain chercheur congolais, le Dr Michel Innocent PEYA a accompagné tous les événements marquants de cette année écoulée pleine de surprises, de contre-pieds et de contretemps : le changement de la Constitution de janvier 2002, la présentation avec luxe et détails du portrait robot du meilleur candidat entre les neuf en lice à la présidentielle de mars 2016 remportée haut les mains par le président Denis Sassou Nguesso,

l’insécurité dans la région du Pool (Sud) avec de nombreux déplacés, la crise économique qui frappe de plein fouet le pays…le Docteur Honoris Causa, options paix et prévention des conflits, véritable force de propositions en Afrique, a multiplié les conférences-débats au Congo et loin des frontières nationales pour prêcher, avec une clarté biblique, la paix et apaiser les tensions. Bref ! Lors de cette période de toutes les difficultés, l’auteur de « Entre le bon sens et l’alternance absolue : l’Afrique à la croisée des chemins » a su trouver les mots justes pour bien chasser et étouffer dans l’œuf les maux qui phagocytent son pays et le continent africain.

http://lesechos-congobrazza.com/societe/2409-la-retro-2016-de-michel-innocent-peya-un-ecrivain-une-oeuvre-des-actes-et-une-vision

Germaine Mapanga

Sources - Les Echos du Congo-Brazzaville