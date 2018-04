Peuple du Monde,

Peuple congolais,

Le vendredi 13 avril 2018, le ministre français de l’économie et des finances Bruno Lemaire a déclaré à Brazzaville lors de la grande messe des ministres de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores que le Franc CFA n’était pas surévalué.

Fort bien !

L’appréciation officielle d’une monnaie (surévaluation ou dévaluation) ne dépend alors plus du marché mais de la seule volonté de ministres des finances de la zone Franc et de la France. C’est une question que je pose.

Le franc CFA dont l’Afrique francophone joue le rôle de gardien du temple pendant que les français sont à la chasse au trésor de l’euro doit être désacralisé.

D’où vient-il que du jour au lendemain, un pays de l’Union Européenne peut très bien sortir de l’Euro et restaurer sa monnaie nationale comme l’a fait l’Angleterre mais pas un pays africain ? Pour les autorités françaises, le franc CFA est une épargne. Et donc, le système de l’aliénation lui convient. N’est-ce pas ?

Le Franc CFA au lieu d’être arrimé à l’euro campe tranquillement avec sa parité fixe au Trésor Public Français, dans le cadre du traité de Maastricht. La colonisation économique n’a jamais été aussi forte depuis la décolonisation. Comble de paradoxe.

Le Franc CFA continue à être une monnaie horizontale en manque de compétition économique dans un monde ouvert et qui sommeille tranquillement en valeur disponible dans les caisses du Trésor Public Français. Quel gâchis !

La dévaluation du yuan dynamise les exportations chinoises dans la compétition économique mondiale. Quand ce réajustement concerne le franc CFA, la chose tourne au drame. Or il s’agit d’une régulation autoproclamée du système.

Le droit de consommer

Pourquoi nos économies de la zone CFA font-elles du sur-place quand elles ne reculent pas ? A-t-on songé au vecteur de la consommation ?

Au Congo (le cancre de la CEMAC), existe une grave injustice qu’il faudra corriger mordicus : l’absence d’allocations financière façon RMI (revenu minimum d’insertion ). Grâce au budget colossal de la rente pétrolière, un RSA congolais est un droit légitime auquel peut prétendre une population estimée à 4 millions d’habitants (à peine). La consommation se relance à ce prix. C’est un droit de l’homme, c’est-à-dire un coup d’état fait à l’injustice.

Exemple de la boulangerie paradigme de la consommation

Redistribuer les revenus du pétrole par une allocation spécifique, afin de doter les congolais (es) d’un pouvoir d’achat, favorise l’interaction du développement des unités de production.

Considérant que 5 riches ne peuvent pas consommer 100 baguettes de pain produites par une boulangerie sur une population de 100 personnes, en attribuant une allocation aux 95 personnes au pouvoir d’achat faible, la production quotidienne de 100 baguettes de pain permettra à la boulangerie de se développer.

Privilégier la consommation, un rite économique, existentiel et spirituel, est le moyen le plus concret de légaliser les Droits de l’homme dans nos contrées. Le bien-être doit représenter la majorité dans la hiérarchie des besoins primaires.

L’économie moderne que nous voulons installer au Congo suppose la combinaison des revenus du capital et le revenu du travail.

Conclusion

Pourquoi choisir un mauvais élève (le dernier de la classe de surcroit) en l’occurrence le Congo, pour parler de l’appréciation d’une monnaie commune ? Autant construire une maison sur du sable mouvant. Le Congo pays d’accueil de ladite messe monétaire du Franc CFA a une économie en faillite sur fond de dette publique dissimulée aux bailleurs de Fonds (FMI, Banque Mondiale ...)

Dans ce cas, vive la « Conférence Nationale Bis pour le Congo à l’étranger ». Donnons-lui les suffrages de nos diversités. Le développement est un consensus. « C’est la meilleure alliance politique qui soit » dit Victor Hugo, l’auteur des Châtiments.

Adrien Houabaloukou, CDI