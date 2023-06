Brad Hamilton Mantsounga, joueur de l’OGC Nice U17 chez les Diables-Rouges Juniors

En formation à L’Olympique Gymnaste Club de Nice, (OGC Nice) Brad Hamilton Mantsounga, Hercules de 15 ans, qui joue Défenseur central, est allé faire valoir ses talents à la CAF, U- 17 (CAN des moins de 17 ans) qui se déroule actuellement en Algérie (29 avril - 19 mai 2023).

« C’est allé vite. Il venait à peine de rentrer d’un stage en Irlande qu’il a aussitôt refait sa valise pour Brazzaville via Paris » note le papa agréablement surpris par la tournure dans le parcours de son fils.



Le jeune Mantsounga né à Nice (6 septembre 2007) a endossé le maillot du Congo, pays de ses deux parents. A l’origine de cette interaction : Christian Maniongui Mboko, coach à Orléans. « On lui doit une fière chandelle pour cette connexion avec l’Afrique » remercie le papa, Thierry Mantsounga.

Souvenirs

« L’OGC Nice est un club de football français fondé en 1908 en tant que section football du club omnisports fondé en 1904 et situé à Nice. » lit-on (Wikipédia)

Le club, fondé sous le nom de Gymnaste Club de Nice, prend le nom d’Olympique Gymnaste Club de Nice en 1924.



Brad Mantsounga est à très bonne école. Des noms de légende, Just Fontaine (1953), Roger Piantoni (1964) ont marqué le parcours du club niçois. Même si le jeune Matsounga va croiser le fer loin de son équipe d’origine, de toute manière l’athlète n’est plus sous « contrat de non sollicitation » avec les Aiglons ( ce contrat s’arrête à 15 ans avant l’entrée au centre de formation) . Le contrait est une parade. En tout état de cause l’azuréen n’aura aucun intérêt de prendre le large avant d’atteindre l’âge de jouer en Division 1. Et la fédération congolaise semble parfois tout faire pour ne pas être attractive aux yeux des joueurs évoluant à l’étranger. Les récentes polémiques autour des primes l’attestent.

Voyage au Congo

Dans l’aventure africaine du jeune Mantsounga, les conseils de son père (on pourrait dire son premier coach) ont pesé. Le jeune aiglon n’a pas hésité un seul instant quand sur le coup de pouce de Christian Maniongui Mboko, il futquestion de prêter ses talents aux Diables Rouges.

« C’est une façon de se donner une visibilité internationale » pronostique le père. « Quitte à choisir plus tard en division 1, une équipe professionnelle en toute liberté (en France ou en Europe) » envisage le paternel.

Son séjour en Afrique est un voyage initiatique. N’ayant jamais mis pied sur la terre ancestrale, les récits familiaux sur le continent noir ont largement forgé son imaginaire d’afro-descendant avec, en prime, une louable maîtrise de la langue lingala.

« Sans penser qu’il allait signer avec les Diables Rouges, ces derniers temps nous n’avions cessé de parler de Brazzaville, comme par prémonition » se remémore son géniteur qui, en toute légitimité, rêve pour son fils d’une fantastique reproduction de l’itinéraire d’un Kylian Mbappé ou, avant, d’un François Mpélé.

Le temps de s’acclimater à son nouvel environnement, il a dû se féliciter de son relatif bilinguisme. Brad Mantsounga n’a pas eu maille à partir avec l’écosystème brazzavillois grâce à sa relative compétence en langue locale. En compagnie de ses camarades, l’aiglon s’est ensuite envolé pour Alger, via la Turquie et le Maroc, le cœur serein.

Malgré quelques aléas sur lesquels il n’est pas nécessaire d’insister, l’accueil au Congo a été notable et la réputation positive de l’entraîneur italien Fabrizio Cesana a contribué à une interaction réussie avec ses nouveaux camarades. Celle-ci a favorisé la mise en confiance des jeunes ambassadeurs du sport congolais avant leur départ en Algérie.

En conférence de presse au côté de son sélectionneur, le défenseur congolais, Brad-Hamilton Matsounga s’est exprimé sur le duel entre le Congo et l’Algérie pour le compte de la 3e journée du groupe A de la CAN U17, qui se disputera ce vendredi 5 mai. « On sait bien que l’Algérie est une grande équipe, on est prêts à l’affronter, c’est un match décisif, on va se donner toutes les chances pour pouvoir se qualifier. Ce qui est passé entre l’Algérie et le Sénégal, ça ne nous concerne pas. On est prêts à pouvoir répondre à toute attente » a-t-il indiqué.

Le colonel

Défenseur, Brad Mantsounga, entré à 13 ans au centre de formation de Nice, passe sur le terrain, pour un fédérateur. Brad a d’ailleurs l’art de créer une dynamique de groupe qui plaît. Son sens d’organisateur lui a valu de ses coéquipiers congolais le surnom de « colonel. » Quelque part, le foot se définit aussi comme un sport de combat dont les munitions sont le fair-play.

Primes et déprimes

Brad Hamilton a débarque à Brazzaville dans un contexte de revendication, on va dire, syndicale. Le litige autour du versement des primes des joueurs étrangers et locaux a créé un climat morose avec le ministère.

« Jeune Afrique » a titré :

au Congo, la colère des Diables rouges

« Une lettre ouverte des footballeurs de l’équipe nationale du Congo dénonce leur traitement par le ministère des Sports.

« Cinglante et habile est la lettre de « l’ensemble de l’effectif » de l’équipe nationale de football de la République du Congo adressée, le 11 avril dernier, au ministre des Sports. Certainement conscients que les sempiternelles bisbilles de primes ne surprennent plus, à l’échelle du continent africain, et donc que la compassion s’émousse, les footballeurs débutent leur missive par une quête de respect… » (Jeune Afrique)

Le père ne veut pas mêler son fiston à ce « mouvement social » autour des salaires. « Ce n’est pas l’appât du gain qui a stimulé en moi l’aventure africaine. Mon fils n’a que quinze ans. Il n’a pas intérêt de jouer la carte du politique. Pour l’heure, ce qui compte pour lui, c’est le capital social » s’insurge-t-il bien qu’il a présidé par le passé l’Association des Congolais de la Côte d’Azur (ACCA)

L’avenir des Congolais

Sur le plan des exploits sportifs, l’avenir des Congolais devrait inquiéter. Aucun palmarès, de rares palmes.

Le Congo est affilié à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1966. Le premier match officiel de l’équipe du Congo de football fut joué le 13 avril 1960, à Madagascar contre l’île de la Réunion, quelques mois avant l’indépendance vis-à-vis de la France (le 15 août 1960), qui se solda par la première victoire sur le score de 4 buts à 1. Contre Madagascar, le Congo reçut une raclée : 8 buts contre 1 à Madagascar. à zéro le 19 avril 1960.

Perspectives d’avenir

Les sélectionneurs et les Politiques n’ont pas à ménager les moyens. Certes, il n’est pas facile de mettre les atouts de leurs côtés quand on chipote et pinaille sur les primes des joueurs extra et intra muros. Or les primes sont le moteur des performances des joueurs.

Et il est évident que l’apport du sang nouveau dans le but de renforcer les effectifs nationaux est un impératif.

La participation, entre autres de Brad Mantsounga fait partie de cette stratégie de garantie de succès.

Coupe du monde au Pérou

Il n’a échappé à personne que la coupe du monde des U17 23 pointe déjà son nez au Pérou. Les autorités n’ont pas intérêt de dribler leur propre conscience au risque de se retrouver hors jeu ....dans le champ de la victoire et du triomphe.

Ca fait belle lurette que le Congo n’a plus flirté avec le succès.

Depuis la mythologie des 1ers Jeux Africains de Brazzaville et la légende de la CAN de Yaoundé en 1972, les Congolais vivent une longue traversée du désert dont les fans ont hâte de voir la fin.

Pour avoir le passeport pour le Pérou en Amérique Latine, les Congolais sont devant une alternative : où se situer parmi les quatre leader de l’U17 à Alger ou préparer leurs larmes pour pleurer sur leur triste sort d’éternels perdants.

En attendant c’est à Alger où se tient la Can des 17 ans révolus que les Congolais qui ont éliminé les Maliens doivent contrôler la balle de match.

Avec des talents comme Brad Mantsounga les chances de défendre l’honneurs sont permises.

CAN U17 – Quarts de finale :

16h00 gmt – (match A) Sénégal vs Afrique du Sud (Alger)

19h00 gmt – (match B) Maroc vs Algérie (Constantine)

Jeudi 11 mai

16h00 gmt – (match C) Mali vs Congo (Annaba)

19h00 gmt – (match D) Nigeria vs Burkina Faso (Alger)



S.M.