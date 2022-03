Ces sommets en Europe où l’Afrique tombe de haut

« Ca se passe dans la tête et ça ne rime avec rien » disait un philosophe congolais.

Les 17 et 18 février 2022 s’est tenu à Bruxelles un Machin (pardon un Sommet) Union Africaine - Union Européenne. Comme de coutume, la montagne a accouché d’une souris.

Plus de 46 Etats africains et un peu autant de chefs européens ont participé à cette messe, la 6ème du genre. Le 5ème Sommet avait eu lieu en 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. La Covid qui a bon dos ces temps-ci explique, selon les organisateurs, ce passage à vide de cinq ans entre la capitale ivoirienne et Bruxelles. Précisons au passage que jamais le grand capital ne s’est bien porté que pendant la pandémie et les dividendes n’ont été engrangés par les industriels et les boursicoteurs que pendant cette crise sanitaire.

La vérité est que ceux qui décident du sort de l’humanité font croire que tout va mal alors que tout va bien ou au contraire font croire que tout va bien alors que c’est le chaos total.

ECHAUFFOUREES

En fait le véritable sommet UE-UA (6ème édition) s’est tenu dans les rues de Bruxelles où Congolais de Félix Tsisékédi dit « Fatshi Béton » et Ruandais de Paul Kagamé ont fait le coup de poing : triste chasse à l’homme où le ressortissant rwandais était le gibier.

On entend en voix off sur la vidéo « Collabo ! Béta yé ! E yindi ! ». Des amabilités difficiles à admettre entre Africains.

L’important dispositif de sécurité établi autour de la rue de La Loi où siégeait le Sommet dit du « partenariat » n’a pas empêché la castagne, le pogrome. Un compatriote de Kagamé pris à partie par les Combattant INGUETA, pantalon en lambeaux, ne devra son salut qu’à la police belge.

Ces pulsions rageuses congolo-ruandaises s’étaient déjà exprimées à Kinshasa au temps de Kabila-père, à la chute de Mobutu. La haine ancestrale que les deux peuples frontaliers se vouent est malheureusement structurelle, congénitale.

Il est tout de même curieux de savoir dans l’anonymat des rues de Bruxelles comment nos manifestants distinguent un Ruandais d’un Congolais ; or rien ne ressemble plus à un Bantou qu’un autre Bantou ! Combien de quiproquos commis au nom du délit de faciès !

Le comble de l’absurdité c’est que pendant qu’il y avait ces échanges musclés dans les boulevards de la capitale belge, à un jet de pierre de là, les leaders respectifs des deux pays (des anciennes colonies belges) échangeaient des accolades, comme des larrons en foire.

Comment ne pas penser à la célèbre citation de Paul Valery : « La guerre, c’ est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. »

EXONERATIONS

Au-delà des combats de rue, on peut comprendre la résiliation des diasporas noires. Macky Sall, Président du Sénégal et actuel Président de l’Union Africaine a fait la fine bouche. Pour lui, 150 milliards d’euros proposés par l’Union Européenne pour toute l’Afrique, ce n’est pas assez pour développer le continent noir. Macky Sall n’a pas hésité de brandir l’épouvantail chinois et Turc. La Chine est de plus en plus offensive en Afrique. La Turquie n’est pas non plus en reste. En clair, si l’Europe ne fait rien, « on se jette dans les bras du rival asiatique voire russe ». Il s’agit d’un chantage.

La vérité est que ces Sommets sont des marchés de dupes. L’Afrique a toujours eu des escrocs à sa tête. Depuis les critiques du démographe Alfred Sauvy, on sait tous que l’aide au développement n’a jamais développé les pays pauvres. Cette aide bénéficie davantage aux régimes autoproclamés africains qu’à leurs peuples.

Débiteurs insolvables, dirigeants boulimiques et insatiables : c’est en effet l’image qu’ont toujours renvoyé dans l’imaginaire de la Banque Mondiale nos pays noirs friands d’exonérations et de subventions tout azimuts.

Les populations ont besoin de programmes de santé et de projets économiques, d’eau potable , d’électricité, de programmes d’enseignement voilà que Macky Sall et Alassane Ouattara leur offrent le tramway et le métro et Sassou les Tours jumelles.

Fort de cette représentation économique et clientéliste médiocre, on comprend la furie des groupes de pressions africains qui ont pris d’assaut le Sommet de Bruxelles ces 17 et 18 février 2022 même s’il y a lieu de déplorer au passage les chasses à l’homme.

On lit dans le journal « Libération » du 17 février 2022 :

« Le sixième sommet UE-UA qui se tient à Bruxelles, les 17 et 18 février, ne dérogera pas à la règle de son instrumentalisation par les kleptocrates de l’Afrique centrale, en particulier ceux du Tchad, du Cameroun et du Congo-Brazzaville, une région où le recul démocratique et la corruption semblent endémiques. Le précédent sommet en 2017 avait pour thème « la Jeunesse pour un avenir durable ». Cinq ans après, la situation de la jeunesse a empiré à cause de la crise sanitaire mais surtout de la corruption. »

AMOUR DES SOMMETS

La présence dans les Sommets des invités de la trempe de Denis Sassou-Nguesso qui représente la pire canaille politique a toujours constitué un sujet de réflexion didactique sur la façon dont L’Elysée aime les tyrans noirs qui maltraitent leurs peuples en n’envisageant aucune alternance pacifique du pouvoir.

Ces Sommets ont l’apparence de rapports de force où les Chefs Noirs plaident des causes. En vérité ce sont des lieux de trafic d’influence qui tombent sous le coup d’association de malfaiteurs. Des chefs se partagent des petits fours pendant que les populations se partagent des coups de poing comme on a vu sur la voie publique bruxelloise.

Du reste la présence de Sassou au Sommet de Bruxelles est une insulte au passé historique de cette ville qui abrita la Table Ronde en 1960 lorsque Lumumba et ses compatriotes décidèrent de faire table-rase du passé colonial.

LE SPLEEN DE BRAZZAVILLE

Sassou est toujours de la partie quand il s’agit de fuir le spleen de Brazzaville dont il est pourtant l’auteur. Il a prolongé à cette occasion bruxelloise la partie de plaisir qu’il s’est donné une semaine auparavant à Oyo où le bonhomme avait organisé un mini-sommet entre quatre à cinq chefs d’Etat africains parmi lesquels Tsisékédi, Faure Eyadéma, Yoweri Museveni.

Sorti de ce blablablas au bord de l’Alima, personne parmi ces chefs Noirs n’a su dire ce qu’il en est ressorti.

Puis notre pigeon-voyageur a aussitôt repris son bâton de perlimpinpin à la fin de la palabre stérile d’Oyo. Direction : Bruxelles. Voyageur infatigable. En attendant, ses pérégrinations fatiguent les finances de son pays.

« Pour le Congo-Brazzaville, les Pandoras Papers ont révélé, qu’entre 1998 et 2018, le président Sassou- Nguesso avec sa société Escom Congo avait détourné près de trois milliards de dollars de revenus miniers alors que les Congolaises accouchent à même le sol et que la mortalité infantile emporte 44‰ des nouveau-nés, la moyenne mondiale est de 37‰. Pour comparaison, la dette extérieure du pays est estimée à huit milliards de dollars. » (En Afrique centrale, les kleptocrates toujours à la manœuvre - Libération du 17 février 2022)

Dans une interview à TV5-Monde du 18 février 2022, Sassou a joué les candides, feignant ignorer de quoi il s’agissait quand on a évoqué les paradis fiscaux et la prévarication de la « famille présidentielle » congolaise. (Comme si la présidence pouvait être familiale !)

MINI SOMMET AU BORD DE L’ALIMA

Disons qu’à Oyo, la palabre n’a pas été si stérile que ça. Sous le manguier, au bord du fleuve, la « souris » Lékufé a inculqué à ses jeunes pairs les techniques de consommation du gruyère et de grignotage des talons des adversaires avec...talent. Dans une ambiance délétère de coups d’Etat militaires, il y a en effet de quoi être inquiet. D’où les consultations de ce vieux renard de Tsambi-Tso.

Le fait est que Sassou est un faussaire-né. Il a réussi à tourner le fameux FMI en bourrique. Dans un excellent article chez Congo-Liberty, Serge Tongo a mis le doigt sur la chute du Congo de Sassou dans l’abîme du mensonge et de la tricherie. (Congo-Brazzaville : L’empire du faux et usage de faux. 16 février 2022)

« Ce naufrage intellectuel et moral a abouti à ce que ce pseudo Etat ait osé présenter de grossiers faux états financiers devant des instances du FMI pour solliciter des financements. Ils n’ont même pas honte, car ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le faux » a poursuivi Serge Tongo

Ne prenons pas les limiers du FMI pour des gogos. Les fonctionnaires du FMI ne sont pas dupes. Ils savent qu’ils ont affaire à des tricheurs mais laissent faire puisque dit l’adage : « A malin malin et demi ».

On suppute qu’un Dom Juan de l’escroquerie, un certain Dominique Strauss-Kahn, a sérieusement contribué à la falsification des données et des dossiers qui ont convaincu la Banque Mondiale de donner du pognon au Congo de Sassou.

On a raison de subodorer des complicités. Dominique Strauss-Kahn, voleur un jour, voleur toujours. Il connaît la maison FMI pour l’avoir servie. Dominique a niqué son monde.

LES EUROPEENS AIMENT LES BANDITS NOIRS

En raison de ces mocheries, la question est : pourquoi ces voyous de chefs d’Etats Africains restent fréquentables. Sassou est de tous les Sommets et le FMI toujours partant quand il s’agit de prêter non pas aux riches mais à ceux qui trichent.

Le Mali, la Guinée, le Burkina-Faso, la Mauritanie ont été « persona non grata » à Bruxelles, pour crime de lèse-majesté. En revanche, Macky Sall, Denis Sassou, Paul Biiya, Mahamat Idriss Deby Itno, ces enfants-sages de la Françafrique, ces trublions, ont eu les gages du Sommet bruxellois.

On parle alors de la proximité des élections françaises du 12 avril 2022. Grâce au feed-back des back-chiches, Emmanuel Macron pourra récupérer l’argent reçu du FMI par Sassou.

Pour en revenir aux échauffourées de Bruxelles entre Congolais et Ruandais, les combattants RDC s’en prennent à la mauvaise cible. C’est Tsisékédi Béton, Sassou-Nguesso et Paul Kagamé qu’ils doivent rosser.

AMICAFIGAS