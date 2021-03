Heureux qui comme le Docteur Michel Innocent Peya dédicace son ouvrage. Un mois après la sortie de « Jeunesse et Destin. Jeunes du monde, monde des jeunes », l’écrivain et chercheur congolais de renommée internationale, a présenté récemment son dernier livre, véritable guide moralisateur de la société, de la jeunesse africaine, européenne, asiatique et américaine, aux personnalités françaises de la ville de Lyon.

La séance de dédicaces à Paris et en région Ile-de-France n’était donc qu’un préambule. L’Ambassadeur des Droits et Devoirs de l’humanité et de l’Environnement qui écume les forums, les conférences… pour faire changer les mentalités et promouvoir la vision écologique du Président congolais, Denis Sassou N’Guesso a pris la direction de Lyon pour signer son livre publié aux éditions L’Harmattan, préfacé par Florent N’Tsiba, ministre d’Etat et directeur du cabinet du Président du Congo et postfacé par Michel Terrot, député-maire honoraire, ancien secrétaire de la commission des Affaires étrangères en France et dédié à l’ex première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba dans le cadre des remarquables efforts qu’elle a réalisés durant son parcours pour la jeunesse.

Une stratégie qui vise à faire asseoir son livre de 288 pages dans la conscience collective des français et des férus de la littérature africaine qui patientent parfois pour obtenir quelques mots bleus, griffonnés avec joie par l’auteur.

Chacun de ses livres est attendu avec ferveur par ses nombreux lecteurs. À croire que le langage de Michel Innocent Peya est universel.

Il distingue dans cet ouvrage les « jeunes du monde » du « monde des jeunes » et décrit leur façon d’agir. Ce qui lui permet de consacrer une partie de ses analyses au comportement sociétal de la jeunesse africaine, européenne, asiatique et américaine, à son engagement dans les problématiques politiques, économiques, écologiques et environnementales, à sa formation, à sa professionnalisation, aux questions d’emploi et de chômage des jeunes, à leur réintégration, notamment dans une période particulière de pandémie de COVID-19, et enfin surtout à l’éducation électorale (pour qui, pour quoi et comment voter, pour quels choix et pour quel avenir ?).

Ouvrez ce livre, il ne vous quittera plus jamais !