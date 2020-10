C’est en quasi VRP de l’action écologique et ambassadeur de fait de la sauvegarde du massif forestier du Bassin du Congo que l’écrivain-chercheur congolais, Dr Michel Innocent Peya a pris part à la 3ème édition du Forum mondial Normandie pour la paix, les 1er et 2 octobre 2020, à l’Abbaye aux Dames à Caen. Discret, préférant avancer ses idées plutôt que sa personne, le véritable porte étendard dans la diffusion des idées du combat écologique que mène le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, pour la protection de la planète a encore marqué les esprits à ce Rendez-vous annuel, ce lieu de réflexion et d’échanges autour des tensions dans le monde et de la construction de la paix animé par des experts en géopolitique, aux côtés de représentants de gouvernements, du monde académique et de la société civile.

Au côté de Nicolas HULOT, ancien Ministre Français de l’Écologie, le constat du Dr Michel Innocent Peya à cet événement d’envergure internationale, outil précieux pour croiser les regards et les analyses sur les conflits contemporains, a été implacable : « Parler de l’Amazonie sans parler de sa soeur jumelle le Bassin du Congo, est une erreur », a rappelé l’écrivain chercheur congolais aux organisateurs du Forum mondial Normandie pour la paix placé cette année sous le thème : « Prévenir la guerre : répondre aux nouvelles menaces » afin d’aborder les enjeux sociaux, environnementaux et technologiques sans oublier la crise sanitaire qui a accentué les inégalités et a révélé certaines limites de notre modèle de développement.



« Comme l’Amazonie, les États du Bassin du Congo ont besoin d’un soutien de la part des partenaires occidentaux et qui doivent respecter leurs engagements et contribuer in fine à un changement social qui permettrait d’affronter les problèmes, notamment climatiques, auxquels sont confrontés les pays du Bassin du Congo », a martelé l’ambassadeur des Droits et Devoirs de l’humanité et de l’Environnement sous les applaudissements nourris et prolongés des participants.



Comme partout dans le monde, à travers les conférences, séminaires, Forums et autres tribunes où il est invité officiellement, l’écrivain et chercheur congolais a tenu à vulgariser la vision verte du leader écolo-visionnaire, Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo. nombreux invités de marques ont d’ailleurs manifesté publiquement l’envie de travailler avec le President de la Republique du Congo pour la protection du bassin du Congo ( lire la video).



À l’endroit des nombreux invités de marque et autres éminences engagés dans l’action climatique et la sauvegarde de la planète, Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages portant sur l’écologie, au grand bonheur des récipiendaires.



L’initiative Normandie pour la Paix est née de la volonté de la Région de poursuivre le considérable travail de mémoire accompli depuis 1945 en Normandie afin de devenir un laboratoire pour une paix durable.

Lors du Forum mondial et tout au long de l’année, des initiatives, des projets labellisés et des rendez-vous mettent en lumière les valeurs de paix et de liberté chères à la Normandie.