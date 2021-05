La nouvelle ancienne ou ancienne nouvelle ministre de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement, Ines Nefert Ingani, illustre le verset biblique selon lequel les desseins de la Providence sont impénétrables.

Quelle veine cette dame ! Virée de la maison comme une malpropre, personne n’aurait parié un kopeck qu’elle allait être réhabilitée.

C’est chose faite.

Pleurant comme une mouette le jour où, en 2019, elle reçut le coup de pied au cul, Ingani réussit à sécher ses larmes grâce aux frères et sœurs de son Eglise qui lui citèrent la Parole : Dieu te rabaisse pour t’élever encore plus haut. Ca fait partie des épreuves.

Odieux audio

Mais, soyons plus prosaïques. Sa destinée prophétique a bénéficié du coup de pouce ethnique. Mbochi comme Sassou, elle avait toutes les chances de redevenir ministre car au Congo nous vivons une époque où le népotisme est la chose la mieux partagée. Mieux : Ines fait partie du clan du fils du Président, Christel Nguesso (lui aussi bombardé ministre). La veinarde avait toutes les raisons de prendre son mal en patience quand elle fut éjectée une première fois de son poste de ministre de la promotion des femmes pour une raison très bête : une maladresse de communication. S’exprimant comme une pie au sujet de sa famille politique, la conversation qu’elle croyait privée se retrouva sur la place publique, à l’insu de son plein gré. Bertille fut piégée comme une collégienne par un audio où elle était en conversation avec un certain Donald Mobobola. Langue de vipère attrapée en flagrant délit de parjure, même Sassou ne put rien pour elle. Au contraire, Sassou la crucifia. Cumularde, Ingani perdit le poste de ministre et ne conserva que celui de députée de Moungali, une circonscription où d’ailleurs elle fut parachutée.

Crucifiée en 2019, ressuscitée en 2021.

Mais personne n’est dupe. Dieu n’est pas dans ce type de combinaisons où la personne est restaurée après avoir été brisée. Il est de notoriété publique que l’espace politique où Ines Bertille a reçu l’absolution grâce au nouveau Premier Ministre, Anatole Collinet Makosso, est un vaste champ de corruption.

Dès le premier tour

Elu avec 88,8 points sur 100, son Président Denis Sassou Nguesso incarne l’imposture totalitaire. En fait tous les acteurs politiques issus des élections du 21 mars 2021 brillent par leur illégitimité et leur illégalité. Voilà des faussaires doublés de criminels. Le principal rival de Sassou, Guy Brice Parfait Kolélas, a été impitoyablement rayé de la liste des vivants pour avoir osé défier son pouvoir et potentiellement battu l’« Empereur » sur le terrain. Le décès de Parfait Kolélas dit « Pako », fut une aubaine pour Sassou. C’est comme si Joe Biden mourrait le jour où Donald Trump était battu.

Au fond d’elle, après la victoire de Sassou, toute la clique des ministres (hommes et femmes) qui fait la fête, toute cette clique sait qu’elle célèbre la défaite. Gagner, un coup KO (vaincre l’adversaire dès le 1er tour) est une spécialité politique africaine que personne ne prend au sérieux et qui donne raison à Jacques Chirac : la démocratie est un luxe sur le continent noir. .

Loi divine

Nous sommes dans un système de compétition où ce sont ceux qui perdent qui gagnent : le monde à l’envers. Dieu dit aussi aussi : les premiers seront les derniers. Honte aux vainqueurs.

Simon Mavoula