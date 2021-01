Côme Mountouari « Kosmos » nouveau chef d’orchestre.

Soucieux de mieux répondre aux enjeux auxquelles l’orchestre « Les Bantous de la capitale » (60 ans) est confronté pour se reconstruire, après la disparition de tous les pères fondateurs, un de ses sympathisants des premières heures, l’opérateur artistique Maurice NGUESSO vient au secours du groupe légendaire et patrimoine national.

Ainsi, pour mener à bien cette mission de restructuration de l’orchestre « Les Bantous de la capitale », il s’est tenu le Samedi 02 Janvier 2021 à l’Hôtel Olympic Palace l’Assemblée Générale constitutive du Comité Bantous,

Le Comité Bantous a pour vocation à soutenir toutes les actions de développement, de coopération, de formation, de production, de partenariat, etc. Améliorer la qualité de vie des musiciens ; tel est l’objectif qui doit guider chacun des projets pour L’orchestre mythique congolais.

L’orchestre « Les Bantous de la capitale », on le sait, et en dépit de la traversée du désert à des différentes époques, a toujours poursuivi son développement au profit de tous ses sympathisants. Le pari du Comité Bantous est celui de l’équilibre, celui de toujours veiller à conjuguer le dynamisme économique, la vitalité culturelle et la cohésion sociale.



C’est ainsi, qu’il a été mis en place le 02 Janvier 2021 à Brazzaville le nouveau « Comité directeur de l’orchestre » de 14 membres, qui se compose comme suit :

01 - Maurice NGUESSO : Président

02 – Aimé George TANTSIBA OKIA : 1° Vice-président

03 – Ghislain Joseph GABIO MOUNGABIO : 2° Vice-président

04 – Max Toussaint LOEMBA : 3° Vice-président

05 – Jacques ONGOTTO : Secrétaire Général

06 – Joseph PENAYA : 2° Secrétaire général

07 – Florent TOMADIATOUNGA : Relations publiques, Porte-

Parole

08 – Blanchard NGOKOUDI : Manager

09 – Médard MILANDOU : Secrétaire chargé de la

Communication

10 – Clémence BAYIDIKILA : Trésorière Générale

11 – Mme Fila Stella ANGOSSIO : Trésorière Adjointe

12 – Mme Clarisse KOMBO : Chargée des Affaires Social

13 – Côme MOUNTOUARI : Chef d’orchestre

14 – Simon MANGOUANI : Chef d’orchestre Adjoint

Enfin, la présentation officielle de ces membres du Bureau a été agrémentée par l’orchestre Les Bantous de la capitale, devant plus d’une centaine des invités de marque.

Clément OSSINONDE